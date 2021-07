Bairro Compensa recebe obras de drenagem profunda em Manaus

A tubulação rompida causou erosão no local | Foto: Osmar Neto / Seminf

Manaus (AM) - Serviços de recuperação da rede de drenagem profunda iniciaram nesta segunda-feira (12), em uma tubulação de 30 metros na esquina da avenida Brasil com rua Souza Bandeira, bairro Compensa, zona Oeste



A tubulação rompida causou uma erosão que passa em um trecho da praça da comunidade, onde acontecem aulas de zumba, as quais precisaram ser suspensas devido ao local apresentar risco de desmoronamento.

De acordo com o engenheiro Emerson Costa, fiscal da área, uma equipe com dez servidores trabalha na obra, que será concluída em até quatro dias. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realiza as obras.

" Identifiquei a erosão e vi que a área estava com risco iminente de desmoronamento. De forma emergencial, iniciamos as obras, vamos trocar toda a tubulação quebrada, depois recuperaremos o trecho com aterro e concreto. A determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito Marcos Rotta é para que essas ações emergenciais sejam feitas de forma célere. Estamos executando tudo o que aparece de urgência dentro da nossa gerência, que abrange bairros da zona Oeste " Emerson Costa, engenheiro

Simultaneamente, as equipes de obras trabalham nas ruas São João, Compensa 2; rua JG Araújo, bairro Santo Antônio; e no beco Graça Tiago, bairro São Raimundo.

As vias recebem rip-rap, recuperação de trechos com drenagens profundas e serviços de manutenção básica.

*Em Tempo com informações da assessoria

