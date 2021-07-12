Sorteio Habitação
Veja nome dos contemplados no sorteio do residencial Manauara 2
Sorteio da prefeitura e Caixa contempla 500 futuros mutuários do residencial Manauara 2
MANAUS (AM) - Os futuros moradores do residencial multifamiliar Cidadão Manauara 2, etapa B, localizado na rua Apuiuna, 354, no bairro Santa Etelvina, zona Norte, foram sorteados nesta segunda-feira, 12/7, durante transmissão ao vivo, via Facebook, pela Prefeitura de Manaus e a Caixa Econômica Federal.
O residencial, que tem 500 unidades habitacionais, será entregue nesta sexta-feira, 16, pelo prefeito David Almeida e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O sorteio foi realizado em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR).
Foram quatro blocos de sorteios, sendo o primeiro incluindo 17 Pessoas com Deficiência (PcDs); o segundo com 15 idosos especiais (maiores de idade); o terceiro tendo 68 idosos e PcDs; e o quarto com 400 candidatos do grupo em geral. As três primeiras categorias vão ocupar as cem unidades habitacionais térreas e as demais as unidades do 2° ao 5° pavimento.
Clique abaixo e confira os sorteados:
“O residencial está pronto para ser entregue, e foi concluída uma das etapas mais esperadas, a seleção, por sorteio, dos futuros donos de suas casas própria. Os sorteados agora vão assinar os contratos com a Caixa e receber as chaves. Reduzimos o déficit habitacional e criamos alternativa de moradia digna para pessoas mais carentes e em situação de vulnerabilidade social”, destacou o prefeito David Almeida.
Como foi o sorteio?
O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da prefeitura, com a participação do vice-presidente de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), Renato Queiroz, do supervisor de Centralizadora da Caixa, Luís Gustavo de Almeida Herbas, e do gerente de Filial Manaus, Evandro Lessa Voloski. A Vpreshaf é vinculada ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).
“Este é um momento singular na gestão do prefeito David Almeida, onde concluímos uma etapa de grande importância e que vai mudar a vida destas 500 famílias. Estamos com a missão realizada e em breve teremos mais projetos e lançamentos na habitação, além do início da entrega dos títulos de regularização fundiária”, salientou Queiroz.
Empreendimento
“Parabenizo a todos que terão oportunidade de receber esta obra de qualidade, um empreendimento com governo federal, governo municipal e a Caixa, além da empresa executora RD Engenharia. Desejo muitas felicidades a todos”, disse Voloski.
O processo de seleção dos candidatos à moradia foi iniciado no final de 2020, seguindo os critérios da portaria federal n° 163/2016, que instituiu o Sistema Nacional de Cadastro Habitacional (SNCH) e aprovou o Manual de Instruções para Seleção de Beneficiários do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), substituído pelo Casa Verde e Amarela.
Dentro do cadastro, 684 famílias estavam aptas ao sorteio, apresentando perfil socioeconômico junto à instituição bancária, responsável pelo financiamento dos imóveis. O cadastro reserva conta com 30% do total das unidades, mas em razão da seleção ter um número maior de candidatos, o mesmo tem hoje 184 pessoas.
As famílias foram selecionadas no banco de dados da Prefeitura de Manaus, pelo cadastro municipal de habitação, inserido no SNCH, obedecendo os critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades: famílias residentes em área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; famílias que tenham PcDs; pessoas idosas na condição de titulares do benefício habitacional; e PcDs. Além disso, a renda familiar não pode ultrapassar R$ 1.800,00.
Critérios
Os critérios da portaria n° 163/2016 são usados para que haja maior transparência e a possibilidade do cidadão acessar os procedimentos de sorteio dos beneficiários do programa.
Os contemplados terão parcelamento do financiamento em 120 meses (10 anos); mensalidades fixas, entre R$ 80 a R$ 270, dependendo da renda familiar (até R$ 1.800, faixa 1); e o imóvel adquirido é usado no contrato como garantia do financiamento. Após a quitação, o imóvel passa para o nome do beneficiário.
Importante destacar que os beneficiários da faixa 1 não podem vender, alugar ou ceder o bem.
Inauguração
Com 23.981,39 metros quadrados de área construída, o empreendimento será inaugurado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na próxima sexta-feira, 16. Os 500 apartamentos fazem parte do programa habitacional da Prefeitura de Manaus e integram o programa federal “Casa Verde e Amarela”, com financiamento pela Caixa Econômica Federal, e estão recebendo os últimos retoques para a futura entrega.
O residencial Cidadão Manauara 2 conta com 25 blocos residenciais padrão e adaptáveis para PcDs, com cinco pavimentos em cada bloco (térreo e quatro andares), sistemas de gás encanado e de água, além de instalações hidrossanitárias.
Confira a lista dos contemplados:
ABRAHAO CALISTA DA SILVABL-08/APT-304
ADEMAR DA COSTA TEIXEIRABL-15/APT-103
ADERALDO DOS SANTOS PEREIRABL-25/APT-402
ADRIANA BEZERRA ROCHABL-19/APT-503
ADRIANA COELHO DA SILVABL-18/APT-204
ADRIANA MELO DE OLIVEIRABL-07/APT-503
ADRIANE CRISTINA DOS SANTOS E SILVABL-25/APT-104
ADRIANO DA SILVA OLIVEIRABL-04/APT-302
AERCOLO DA CONCEICAO DOS SANTOSBL-02/APT-304
ALDEMENMA SALINO DA SILVABL-11/APT-502
ALDENORA RODRIGUES GUEDESBL-24/APT-504
ALESSANDRA BATISTA BRANDAOBL-19/APT-302
ALESSANDRA DA SILVA VASCONCELOSBL-08/APT-202
ALIETE MEDEIROS DE OLIVEIRABL-15/APT-404
ALINE CAVALCANTE NOGUEIRABL-07/APT-504
ALVANIRA DA COSTA GATOBL-06/APT-203
ALZIRA PEREIRA DE MELOBL-12/APT-102
AMANDA KETLEN MOTA GARCIABL-11/APT-402
AMARILDO DIMICIANO DA SILVABL-20/APT-402
AMERENITA MARTINS DA SILVEIRABL-08/APT-102
AMILDES VILAÇA COSTABL-09/APT-402
ANA AUCIONE DA SILVABL-10/APT-303
ANA CAROLINE OLIVEIRA BARROSBL-14/APT-204
ANA CLAUDIA ANDRADE DE SOUZABL-05/APT-202
ANA CLAUDIA DA SILVA E SILVABL-17/APT-502
ANA CLAUDIA VIEIRA DE SANT ANNABL-20/APT-102
ANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUESBL-21/APT-303
ANA KAROLYNE DOS SANTOS SILVABL-01/APT-203
ANA KEILA PINHEIRO CORDEIROBL-15/APT-301
ANA LÚCIA DE JESUS PEREIRABL-25/APT-103
ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVABL-01/APT-301
ANA MARIA SALES DA COSTABL-12/APT-403
ANA PAULA PAIXÃO DE SOUZABL-08/APT-104
ANA RITA DE MOURA BARROSBL-01/APT-403
ANA SOCORRO DE OLIVEIRA SANTANABL-24/APT-502
ANA SOUZA DA SILVABL-11/APT-404
ANAILDA GARRETO RODRIGUESBL-20/APT-103
ANAIZA DE SOUZA BATISTABL-19/APT-404
ANATALINA MAURICIO DE LEMOSBL-18/APT-402
ANDRE FARIAS DE SOUZABL-07/APT-402
ANDRE VERCOSA DE JESUSBL-22/APT-303
ANDREA MIRANDA DE MOURABL-12/APT-302
ANDREIA ARAÚJO LACERDABL-21/APT-502
ANDREIA FERREIRA DA SILVABL-11/APT-103
ANDRESSA CASSIA SOUZA MORAES BL-22/APT-304
ANDREY LUIZ FERREIRA DOS SANTOSBL-19/APT-202
ANDREZA LOPES DE OLIVEIRABL-02/APT-401
ANDREZZA RIBEIRO DA SILVABL-12/APT-203
ANDRIELLE LEOCADIO DO NASCIMENTOBL-08/APT-301
ANGÉLICA DA COSTA SARUBIBL-09/APT-301
ANNE MARIE DE SOUSA MENEZESBL-17/APT-103
ANTONIA DA SILVA SALESBL-03/APT-203
ANTONIA MACELY GOMES TEIXEIRABL-23/APT-501
ANTONIA MARTINS GOMESBL-08/APT-103
ANTÔNIA QUEIROZ DE LIMABL-13/APT-202
ANTONIO CARLOS DE SOUZABL-17/APT-204
ANTONIO CHARLINGTON PESSOA PEREIRABL-13/APT-201
ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERNANDESBL-16/APT-404
ARISON DOS SANTOS VIEIRABL-05/APT-103
AUGUSTO NILO DACIO FIGUEIREDOBL-08/APT-303
AURIMAR FERREIRA DE MENEZESBL-15/APT-502
AZENATI LIMOEIRO DE OLIVEIRABL-20/APT-404
BABY CHELES MARQUES MOREIRABL-25/APT-404
BEATRIZ SANTOS ARAÚJOBL-08/APT-502
BEATRIZ SILVA DOS SANTOSBL-10/APT-401
BERNADETE FREITAS REISBL-05/APT-102
BIANCA COSTA VIDALBL-18/APT-201
BIANCA PINHEIRO DA CUNHABL-04/APT-201
BIANCA RODRIGUES ALVESBL-12/APT-404
BRENDA ALYCIA BASTOS SERPABL-22/APT-504
BRENDA AMORIM FERREIRABL-16/APT-203
BRENDA CAROLINE SILVA PINHEIROBL-05/APT-104
BRENDA GUEDES MOURABL-06/APT-301
BRENDA MARIALVABL-11/APT-201
BRUNA RAFAELA NOGUEIRA DE ARAÚJOBL-18/APT-203
BRUNO FRANCA RAGBEERBL-13/APT-401
CÂNDIDA MARIANA LIMA DE AZEVEDOBL-10/APT-501
CARINA LEANDRA DA SILVA LEÃOBL-19/APT-504
CARLA BIANCA PROCOPIO DA SILVABL-02/APT-404
CARLA FERNANDA TAVARES DE ALMEIDA MARQUESBL-10/APT-502
CARLOS ALEXANDRE ESPINDOLA DA SILVABL-07/APT-103
CARLOS JOSÉ ROCHA REPOLHOBL-08/APT-402
CARLOS SOARES BATISTABL-16/APT-101
CARLOTA MARIA MONTEIRO REGO BL-16/APT-102
CARMEM CHAVES DE LIMABL-23/APT-401
CAROLINE GONCALVES COUTOBL-14/APT-301
CAROLINE OLIVEIRA DA SILVABL-06/APT-501
CAROLINE SILVA DOS SANTOSBL-14/APT-102
CELINA MARIA SOUZA DA ROCHABL-02/APT-101
CÉLIO ROBERTO PICANÇOBL-09/APT-203
CHIRLENE MENEZES CABALINHASBL-16/APT-401
CHRISTINA REIS CHAVESBL-05/APT-403
CINTHIA PEREIRA BRAGABL-09/APT-501
CINTIA HELENA FONSECA ISRAELBL-14/APT-402
CLAUDIA ALESSANDRA DOS SANTOS CUNHABL-05/APT-503
CLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOSBL-06/APT-201
CLEAMES DA SILVA RAMOSBL-14/APT-104
CLEITON DA SILVA FERREIRABL-05/APT-303
CLEOMAR GOMES DOS SANTOSBL-02/APT-302
CLIMERIO BENTES DE OLIVEIRABL-23/APT-204
CONRADO ALEXANDRE ARAUJO DE MORAISBL-15/APT-403
CONSUELO ALVES DA SILVABL-11/APT-301
CRISTINA BELCHIOR DA SILVABL-17/APT-203
DAIANA BARROSO BRAGABL-01/APT-503
DAIANA COSTA VIEIRABL-06/APT-303
DALISON PANTOJA DE ALMEIDABL-06/APT-503
DALVINA CAVALCANTE DE CASTROBL-17/APT-304
DANIELA CORREIA MACHADOBL-04/APT-104
DANIELE DE FREITAS COSTABL-15/APT-303
DANIELE MORAES FROISBL-25/APT-304
DANIELLA FREIRE VASCONCELOSBL-13/APT-204
DANIELLE FARIAS DE SOUSABL-21/APT-504
DANIELLE GUEDES TAVEIRABL-09/APT-204
DANYELLA ARAUJO DA SILVABL-23/APT-504
DARCILENE AMARAL GAMABL-22/APT-403
DARIANE CRISTINA SANTOS DA SILVABL-11/APT-504
DARIO FRANÇA DA COSTABL-08/APT-401
DARLYANE DA FONSECA ARRAISBL-18/APT-403
DAVISON MENEZES SICSUBL-19/APT-304
DAYANE SABRINA RODRIGUES DE OLIVEIRABL-16/APT-503
DAYVISON HENRIQUE SILVA SANTOSBL-02/APT-502
DEBORA DAS NEVES SILVABL-08/APT-204
DEBORA PATRICIA DOS SANTOS CAVALCANTEBL-24/APT-201
DEBORAH NICIA RABELO WANGHONBL-07/APT-204
DEBORAH TAVARES DUARTEBL-25/APT-202
DELCIVANE VIEIRA CARDOSOBL-06/APT-402
DEUSIANE CORTA DE ALMEIDABL-22/APT-502
DEUSIANE MENDES DOS SANTOSBL-19/APT-203
DEYSE SOUZA DA SILVABL-21/APT-501
DIANA ALVES SOARESBL-06/APT-202
DIANE SEABRA VIEIRABL-10/APT-404
DIEGO CORREA GUIMARÃESBL-03/APT-102
DIEGO JORGE GOMES ALBERTOBL-11/APT-401
DILCE DA SILVA CAMELOBL-17/APT-303
DILSO MARQUES DE OLIVEIRABL-01/APT-101
DINALVA DA SILVA TAVARESBL-21/APT-302
DORIAN MOREIRA CAVALCANTI JUNIORBL-16/APT-501
DULCILEIDE RODRIGUES DE SENABL-13/APT-102
EBERJANE SOUZA DE SANTANABL-16/APT-303
EDERLANGE MARIA BARROSO VIEIRABL-03/APT-501
EDILSON PALHETA TIAGO NETOBL-22/APT-203
EDIVALDO CASTRO DOS SANTOS JR.BL-15/APT-401
EDRIELES REIS MELOBL-17/APT-503
EDVAN PIRES PURUSBL-03/APT-402
EGILDA LISBETH ZOLORZANO MAIZTLEBL-17/APT-403
ELCY CAMPOS DE OLIVEIRABL-15/APT-104
ELIANY DE MOURA FREITASBL-23/APT-203
ELIETE DOS SANTOS ALENCARBL-03/APT-403
ELIJANE DE OLIVEIRA PONTESBL-12/APT-303
ELISANGELA SILVA DE SOUZABL-15/APT-201
ELISSANDRA DE SOUZA PINTOBL-15/APT-203
ELIZABETE CRISTINA SILVA DE CASTROBL-24/APT-304
ELIZABETH DE ALMEIDA NERYBL-01/APT-502
ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOSBL-23/APT-201
ELIZABETH SILVA DOS SANTOSBL-04/APT-304
ELIZAN DOS SANTOS PEREIRABL-08/APT-201
ELIZANDRA SIQUEIRABL-20/APT-301
ELIZANGELA CORDEIRO DE OLIVEIRABL-19/APT-101
ELIZANGELA DA COSTA BARATABL-22/APT-302
ELIZANGELA DA SILVA CHAVESBL-14/APT-202
ELLEN LACERDA COLLYERBL-01/APT-504
ELLEN MARIA DE SOUZA MONTEIROBL-17/APT-102
ELOISE CRISTINNE DA SILVA BORGESBL-05/APT-302
EMANUELLE CORRÊA DA SILVA PERDIGÃOBL-10/APT-202
ERICO SILVA DA CRUZBL-02/APT-103
ERIKA CRISTINA TAVARES DE ARAÚJOBL-13/APT-504
ERIVAN DA SILVA MOREIRABL-20/APT-302
ESMAEL MARINHO PEREIRABL-05/APT-101
ETHIENE MARQUES DOS SANTOSBL-18/APT-301
EULER CLEYTON RODRIGUES DO CARMOBL-03/APT-503
FABIANA TEIXEIRA PINHEIROBL-24/APT-202
FABIANE CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVABL-18/APT-303
FABIULA RODRIGUES DA SILVABL-24/APT-404
FERNANDA BESSA FARIASBL-21/APT-304
FERNANDA PAZ BARRETO BRASILBL-22/APT-204
FLAVIA APARECIDA MAQUINE MAGALHAESBL-16/APT-301
FLAVIA CHRISTIANE SANTOS DE ALENCARBL-12/APT-204
FLAVIA MONTEIRO CAVALCANTEBL-18/APT-302
FRANCINETE SANTOS SILVABL-05/APT-301
FRANCISCA ALVES ROBERTOBL-07/APT-201
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO REZENDE DOS SANTOSBL-18/APT-102
FRANCISCA DOMINGUESBL-17/APT-504
FRANCISCA DURICO DA SILVABL-23/APT-403
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ANDRADEBL-09/APT-304
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRABL-21/APT-204
GABRIELE DA SILVA PACHECOBL-24/APT-401
GABRIELLE GRANJEIRO LIMABL-24/APT-303
GERLANE MENDES RIBEIROBL-03/APT-104
GESTAL AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRABL-05/APT-504
GILMARA SILVA KITSINGERBL-20/APT-204
GISELLE PINHEIRO DE SOUZABL-04/APT-504
GLAUCIANE ABREU DA COSTABL-11/APT-304
GLAUCIENE BRASIL FREIREBL-21/APT-404
GLAUCILENE SOUSA DA SILVABL-24/APT-204
GRACIELLE DE FARIAS REISBL-15/APT-504
GRACIONEI VIANA DE PAIVABL-22/APT-202
GRACY KELLY TEIXEIRA DE AGUILABL-21/APT-201
GREICYKELLI REIS DA CONCEICAOBL-19/APT-204
HÉLIA CLAUDIA DA SILVA BARBOSABL-04/APT-102
HELIO BALIEIRO DA COSTABL-02/APT-303
HENRIET FREITAS DE LIMABL-17/APT-401
HUDSON JOSÉ CUNHA DE LIMABL-25/APT-403
IARA LEX GONÇALVES DE SOUZABL-06/APT-204
IDIVAN BARBOSA NETOBL-19/APT-501
IGOR CORREA DA SILVABL-23/APT-302
INGRID LIMA BARROS BRAGABL-12/APT-104
INGRID VITORIA SANTOS DA SILVABL-10/APT-402
IONE DE SOUZA CARVALHOBL-12/APT-502
IONE RAIMUNDA LIMA DA SILVABL-25/APT-201
IRACI MORAES LACAIVESBL-19/APT-303
IRANEY TEIXEIRA MOTABL-15/APT-503
IRIMAR PEREIRA ROCHABL-13/APT-502
IRLANDINA SOUZA DOS SANTOSBL-19/APT-403
ISABELA CRISTINA FRANCA CAVALCANTEBL-16/APT-202
ISLEY CAVALCANTE BUENOBL-21/APT-401
IVANEIDE NASCIMENTO NAZARÉBL-16/APT-103
IVANETE PEREIRA DA COSTABL-25/APT-102
IVANGRETE BEZERRA DE MEDEIROSBL-13/APT-203
IVONE GURGEL DA SILVABL-08/APT-403
IZABEL CRISTINA MENEZES PESSOABL-25/APT-504
JACIRA JORDÃO GOIABEIRABL-05/APT-502
JACKSON PEREIRA LIMABL-14/APT-403
JACKSON SILVA DE OLIVEIRABL-23/APT-503
JAIME MOREIRA GONÇALVESBL-02/APT-402
JAMILYS SANTANA DE SOUZABL-19/APT-102
JANAINA DE CASTRO ARAÚJOBL-06/APT-101
JANE DE OLIVEIRA MELOBL-23/APT-101
JANE DE SOUZA SANTOSBL-22/APT-104
JANE LARISSA DE LIMA BARROSBL-12/APT-504
JANE VASCONCELOS BINDABL-03/APT-204
JAQUELINE PEREIRA DA COSTABL-20/APT-203
JAY MADSON DA SILVA E SILVABL-08/APT-404
JEAN ARNEL JEANBL-06/APT-502
JEFTE PEREIRA LIMOEIROBL-21/APT-301
JELCILENE DA CRUZ DA SILVABL-20/APT-403
JOÃO CARLOS MENDONÇAS SEIXASBL-07/APT-403
JOBSON DE SOUZA ALVESBL-02/APT-202
JOCIVANE DUARTE CASTROBL-09/APT-403
JOICEQUELE DA SILVA LIMABL-04/APT-501
JORGEANE DA COSTA MONTEIROBL-24/APT-103
JOSÉ DIAS FILHOBL-23/APT-404
JOSE ELIAS DAS CHAGASBL-08/APT-302
JOSE FERNANDO GOMES REPOLHOBL-17/APT-402
JOSÉ MARCOS HIPOLITO CARNEIROBL-13/APT-103
JOSIAS PEREIRA DA SILVABL-01/APT-103
JOSIVALDO CAMPOS DINIZBL-08/APT-504
JOSUÉ FREITAS GILBL-02/APT-501
JOZIANE SOARES BARBOSABL-04/APT-101
JOZIAS PEREIRA PINTOBL-15/APT-204
JUANIDIA SEIXAS REISBL-20/APT-201
JUCIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTOBL-10/APT-302
JUCICLEIDE OLIVEIRA DE MOURABL-01/APT-204
JUCINEIDE NOBERTO MOUTABL-18/APT-503
JULIA INEZ PINTO MONTEIROBL-13/APT-304
JULIA PINHEIRO DE ALMEIDABL-21/APT-403
JULIANA AZEVEDO FARIASBL-03/APT-103
JULIANA SILVA DE SOUZABL-12/APT-202
JURANDIR ARAUJO DA SILVABL-07/APT-404
JUSCELINO HELBING DA COSTABL-22/APT-404
KAREN CRISTINA BERNARDES FERNANDESBL-05/APT-401
KAREN GISELE ARAUJO DE SOUZABL-16/APT-403
KARLA CRISTINA LOPES DE CARVALHOBL-20/APT-101
KAROLINE DO NASCIMENTO SILVABL-07/APT-502
KATHLIM GABRIELLY QUEIROZ LITAIFFBL-07/APT-101
KATIANE QUEIROZ DA SILVABL-12/APT-201
KEILA REGINA COSTA DA SILVABL-15/APT-101
KELLIANE SALES DE SOUZABL-06/APT-403
KÉSIA RAQUEL LOPES DOS SANTOSBL-02/APT-504
KETELEN ZANE BARBOSA DE LIMABL-21/APT-503
KETLEN CRISTINA FARIAS CARVALHOBL-01/APT-102
KISSIA KELLEN MENEZES DA SILVABL-04/APT-502
KLENICE KETHLEM SOARES VERNEBL-16/APT-204
KRISSIA DO NASCIMENTO PIMENTELBL-13/APT-403
LAIS NAYARA BARROSO GARCIABL-22/APT-201
LANA CRISTINA MENEZES MUNHOZBL-12/APT-503
LANA LORNA QUEIROZ MARINHOBL-22/APT-503
LARISSA DA SILVA FERREIRABL-17/APT-104
LAURA DO CARMO SIQUEIRA DA ROCHABL-10/APT-101
LAURINETE MARTINS DA SILVABL-12/APT-101
LAYARA SANTOS PINTOBL-16/APT-504
LEIDMILCE DOS SANTOS OLIVEIRABL-05/APT-203
LEILA MACIEL DA SILVABL-23/APT-304
LEOMIRO LOPES TRINDADEBL-03/APT-304
LETICIA ELIZETE DA SILVA LIMABL-01/APT-501
LETICIA GIMA DA SILVABL-14/APT-504
LETICIA GUERREIRO CABRALBL-10/APT-304
LEVINO ESTEVAO MARINHOBL-10/APT-103
LIDIANE SOUZA BERNARDOBL-03/APT-401
LILIANE DA SILVA FERREIRABL-22/APT-401
LILIANE LIMA BIZANTINOBL-25/APT-203
LILIANE MAQUINÉ OLIVEIRABL-22/APT-402
LISIANE CARMO DA SILVABL-13/APT-501
LORENA BEATRIZ PEREIRABL-24/APT-403
LUANA CAROLINA DE MESSIAS RAMOSBL-14/APT-303
LUCIANA BARROS SANTOSBL-09/APT-401
LUCIANA DE OLIVEIRA BORGESBL-05/APT-501
LUCIANE DA ROCHA RAMOSBL-19/APT-401
LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOSBL-21/APT-202
LUCIMAR MARTINS E MARTINSBL-02/APT-204
LUCIMAR PEREIRA DA SILVABL-01/APT-303
LUCIVALDO GOMES DE BRITOBL-09/APT-104
LUCIVANY MARQUES ALVESBL-08/APT-501
LUIZ ALBERTO RODRIGUES DO CARMO BL-09/APT-503
LUIZ GONZAGA DE MOURABL-14/APT-103
LUIZA CRISTINA ALFAIA DA COSTABL-20/APT-504
LUMA MENDES DA CRUZBL-09/APT-201
LUZANIRA GIMAQUI DE ARAUJO BERNARDOBL-05/APT-304
LUZIA VIANA CACELABL-05/APT-402
LUZIANE VIEIRA DE ASSISBL-04/APT-403
LYS LEANNE ANHES MORENOBL-12/APT-301
MAIANY DA SILVA CORRÊABL-18/APT-501
MANOEL PASSARINHO DA COSTABL-22/APT-103
MARCELINO CORNELIO NETOBL-17/APT-302
MARCELO DINIZ DE ALMEIDABL-07/APT-203
MÁRCIA GAMA CARVALHOBL-18/APT-504
MARCIA MARA DA SILVA E SILVABL-11/APT-102
MARCONE BARROS CARDOSOBL-15/APT-402
MARCOS MOUSINHO DOS SANTOSBL-08/APT-503
MARCOS PAULO GUERREIRO CAIOBL-04/APT-404
MARCOS RODRIGO MIRANDA DE SOUZABL-07/APT-302
MARCY MAIA DA CRUZBL-10/APT-203
MARGARETE DOS SANTOS NOBREBL-07/APT-104
MARIA ALCIANY GOMES DE OLIVEIRABL-09/APT-504
MARIA ALZENIRA PALHETA DA SILVABL-09/APT-103
MARIA APARECIDA MARINHO DA CUNHABL-20/APT-401
MARIA AUDERLEIDE MARTINS DE LIMABL-04/APT-203
MARIA CÉLIA RAMOS DA SILVABL-25/APT-501
MARIA CLARA CAMPINA DA SILVABL-11/APT-501
MARIA CLEIVANIA TAVARES VIEIRABL-03/APT-201
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA LIMABL-13/APT-302
MARIA DA GLORIA PEREIRA LOPESBL-09/APT-102
MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZABL-10/APT-104
MARIA DAS DORES LUCAS MARICAUABL-06/APT-404
MARIA DAS DORES VIANA PROTÁSIOBL-25/APT-502
MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO RODRIGUESBL-15/APT-102
MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE FREITAS BL-20/APT-202
MARIA DE FÁTIMA COTA DOS SANTOSBL-06/APT-104
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVABL-21/APT-101
MARIA DE JESUS BARROS DA SILVABL-11/APT-104
MARIA DEZENILDA DE ALMEIDABL-23/APT-103
MARIA DHEINA SENA MOREIRABL-07/APT-202
MARIA DO SOCORRO ALVES VIEIRABL-19/APT-104
MARIA DO SOCORRO PANTOJA MARREIROBL-25/APT-401
MARIA ERZILA ALMADA DE SOUZABL-18/APT-404
MARIA GRACIETE ARAUJO MONTEIROBL-24/APT-104
MARIA HOSANA DE CASTRO ROFEBL-01/APT-104
MARIA IONE BRANDAO ALVESBL-21/APT-402
MARIA IVONE GOMES BASTOSBL-06/APT-302
MARIA IVONE MOREIRA BARBOSABL-10/APT-102
MARIA IZONETH ALMEIDA DE SOUZABL-09/APT-404
MARIA JANDERLI DA SILVABL-02/APT-301
MARIA JOSÉ DOS SANTOSBL-13/APT-101
MARIA LUZINETE SERPA CAVALCANTEBL-22/APT-501
MARIA RAIMUNDA DA SILVABL-18/APT-401
MARIA RITA PEREIRA BARROSBL-06/APT-401
MARIA ROSEMIR DUARTE DE OLIVEIRABL-04/APT-204
MARIA SANTANA DA SILVA E SILVABL-16/APT-304
MARIA SOLENIZE PIMENTELBL-08/APT-203
MARIA WALDELICE MOURA SOUZABL-03/APT-502
MARIANE DA SILVA GUERREIROBL-21/APT-203
MARIETE RODRIGUES DA SILVA FARIASBL-10/APT-503
MARILENA SIQUEIRA DOS SANTOSBL-15/APT-202
MARILENE CARVALHO PASSOSBL-11/APT-101
MARILENE DO ESPIRITO SANTO SILVABL-13/APT-503
MARILENE MACARIO CABRERABL-24/APT-402
MARILEUDA SOARES DA SILVABL-21/APT-104
MARILEY SANTOS DA COSTABL-18/APT-101
MARILIA RIBEIRO DE SOUZABL-23/APT-202
MARILIA SILVA GOMESBL-22/APT-102
MARNUBIA CORREIA AMARALBL-24/APT-203
MARTA DE PAIVA BARRETOBL-10/APT-504
MARTA DOS SANTOS RODRIGUESBL-21/APT-102
MARY LUCIA RODRIGUES DE MOURABL-01/APT-202
MATEUS ALVES MONTEIROBL-02/APT-203
MAURO CEZAR JORGE DA SILVABL-24/APT-501
MELRIANNE ARAUJO DA SILVABL-23/APT-301
MICHELE MENDES DA SILVABL-14/APT-302
MICHELLE SOUZA DA CONCEIÇÃOBL-19/APT-402
MICHELLY DE LIMA FERREIRABL-06/APT-102
MIRACI MORAES VIANABL-24/APT-503
MIRIAN RICARDO DA SILVABL-03/APT-504
MIRTES DA SILVA VALENTIM BL-04/APT-202
MIZIELY DE BRITO FURTADOBL-04/APT-401
MONICA FERREIRA MARTINSBL-04/APT-301
MONICA FREITAS DE FREITASBL-25/APT-101
MONICA MEDEIROS COLARESBL-22/APT-101
MYLENA ALESSANDRA GUEDESBL-14/APT-201
NADIA SOLANGE BARROSO DE QUEIROZBL-16/APT-402
NATALIA BARBOSA BENTESBL-02/APT-201
NATALINA ARAUJO DE OLIVEIRABL-17/APT-404
NAYEMY MORAIS VASQUESBL-09/APT-202
NAZARÉ COSTA SANTOSBL-09/APT-101
NAZARE RUBIA RODRIGUES DE CARMOBL-09/APT-302
NILZA DA COSTA GORDINOBL-13/APT-402
NO_BENEFICIARIOED_UNIDADE
OCINEIA NASCIMENTO BORGENSBL-03/APT-404
OSMARINA RICARDO GARCIABL-13/APT-404
PAMELA GARCIA SOUZABL-12/APT-304
PATRIZZIA PIMENTA DE VASCONCELOSBL-18/APT-202
PEDRINA FEITOSA RODRIGUESBL-06/APT-504
PEDRINA ROBERTO DE ARAUJOBL-23/APT-502
POLEANA LIMA BARBOSABL-05/APT-204
PRISCILA DE SOUZA GIMAQUEBL-24/APT-101
PRISCILA MARIA DE OLIVEIRA LIMABL-14/APT-404
RAFAEL DE JESUS SANTOS DE MORAESBL-25/APT-204
RAIANNE MILENNA DOS SANTOS VEIGABL-07/APT-501
RAIMUNDA IRES CAMPOS CARVALHOBL-11/APT-503
RAIMUNDA JANILVA BATISTA FERNANDESBL-14/APT-502
RAIMUNDO CINEZIO MACEDO MAIABL-02/APT-102
RAQUEL ARAUJO GUEDESBL-20/APT-501
RAQUEL FERREIRA DA SILVABL-14/APT-304
RAQUEL GUIMARÃES DOS SANTOSBL-14/APT-501
RAQUEL MONTEIRO DE SOUZABL-15/APT-304
RAQUEL RODRIGUES DE SOUZABL-16/APT-302
RAYANNE CARINE DA SILVA SOUZABL-14/APT-203
RAYLANY SAMARA TELES SIQUEIRABL-14/APT-401
RAYMAR GOMES SOEIROBL-12/APT-103
RAYR KLINGER PINTO GAMENHABL-04/APT-303
RAYSSA PORTUGAL LEITEBL-23/APT-104
REBECA PEREIRA FURTADOBL-03/APT-303
REGINA VIANABL-18/APT-502
RENATA DA SILVA SANTOSBL-01/APT-404
RENATA DE LIMA LACERDABL-19/APT-103
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVABL-25/APT-302
ROGERIO MARTINS DE SOUZABL-02/APT-503
ROSA DA COSTA GONÇALVESBL-21/APT-103
ROSA HILDA SILVA DE OLIVEIRABL-20/APT-304
ROSANA CRUZBL-03/APT-301
ROSANGELA BRASIL CRUZBL-19/APT-502
ROSEMARY PEREIRA DO NASCIMENTOBL-23/APT-402
ROSENIRA GALUCIO DE SOUSABL-11/APT-204
ROSIANE CRUZ DE OLIVEIRABL-07/APT-301
ROSIANE DOS SANTOS SILVABL-14/APT-101
ROSICLEIA FERREIRA LIMABL-09/APT-502
ROSICLEIA QUEIROZ FEITOSABL-24/APT-301
ROSILANE DE ALMEIDA SILVABL-11/APT-203
ROSILENE SOARES ALVESBL-07/APT-303
ROSINEIDE NOGUEIRA MONTEZUMASBL-17/APT-101
ROSIVALDO REGO DE CARVALHOBL-24/APT-102
ROSIVALDO SANTIAGO MAIABL-23/APT-102
ROZILDA SENA AINDABL-11/APT-403
ROZILENE DANTAS VIEIRA DA SILVABL-19/APT-301
SALOMÃO BEZERRA LASMARBL-16/APT-502
SAMANTHA LUANA CAMPOS MAUESBL-02/APT-403
SAMARA TAVARES RODRIGUESBL-07/APT-102
SANDOVAL SILVIO DE SOUZA E SILVABL-20/APT-303
SANDRA BRAGA DA SILVABL-01/APT-302
SANDRA TRINDADE DE OLIVEIRABL-06/APT-103
SARA DE SOUZA SANTOSBL-01/APT-401
SARAH DOS SANTOS DA SILVABL-25/APT-503
SARITA FERREIRA DOS SANTOSBL-16/APT-104
SELMA DE SOUZA NEVESBL-14/APT-503
SILVIA PINHEIRO DE SOUZABL-07/APT-401
SILVILENE NASCIMENTO DA SILVABL-09/APT-303
SIMONE SOUSA COSTABL-19/APT-201
SOLANGE FERREIRA DE SOUZABL-05/APT-404
SONJA MARLETE DOS SANTOS FERREIRABL-13/APT-104
SORAIA RAMOS CHAVESBL-15/APT-501
STANLEY PASSOS PAULOBL-04/APT-503
STEFANY JASMINY NASCIMENTO RODRIGUESBL-13/APT-303
STHEPHANYE FERNANDA PINTO FURTADOBL-01/APT-402
SUELEM DA CUNHA GOMESBL-25/APT-303
SUELLEN DA COSTA OLIVEIRABL-04/APT-103
SUELLEN FERNANDES RODRIGUESBL-05/APT-201
SURREILA FERNANDES RODRIGUESBL-23/APT-303
SUSY MOTA NASCIMENTO SAMPAIOBL-01/APT-304
SUZIELEN FELIX DE SOUZABL-10/APT-301
TAIANNY DA SILVA FURTADOBL-10/APT-204
TATIANE BENTES FREITASBL-11/APT-202
TATIANE GOMES DOS REISBL-18/APT-103
TATYANE CAVALCANTE CAMPOSBL-11/APT-302
TEODOMARIO SANTOS DE OLIVEIRABL-08/APT-101
TEREZINHA DE JESUS COELHO DIASBL-16/APT-201
THAINA SAMPAIO DE OLIVEIRABL-25/APT-301
THAIS VIANA CASTROBL-22/APT-301
UBIRACI GOMES TURIBIBL-06/APT-304
VALCICLEIDE CRUZ MARTINSBL-17/APT-201
VALCICLEIDE DE SOUZA BRITOBL-17/APT-301
VALDETH LIMA RODRIGUES BL-17/APT-202
VALDILENE DOS REIS SANTOSBL-03/APT-101
VALDINEIA DE FREITAS BARBOSABL-03/APT-202
VALDINES DA SILVA NUNESBL-18/APT-104
VALERIA PENEDO DANTASBL-13/APT-301
VALTER ANDRE DE JESUS DIASBL-12/APT-501
VANDER MARQUES DE SOUZABL-20/APT-502
VANEIDE PASCARELI REISBL-12/APT-402
VANIA MARINA PEREIRA DA SILVABL-07/APT-304
VANUSA MARIA DA SILVABL-02/APT-104
VERA LUCIA DE OLIVEIRA DINIZBL-24/APT-302
VERA LUCIA DE SOUZA GOMESBL-10/APT-403
VILSON DE OLIVEIRA VASCONCELOSBL-10/APT-201
VIVIANE COSTA DA SILVABL-20/APT-503
VIVIANE DA SILVA TEIXEIRABL-04/APT-402
WALDIR DE MORAESBL-20/APT-104
WALESKA GOMES RABELOBL-11/APT-303
WANDERLUCIA SOUSA DOS ANJOSBL-12/APT-401
WANDERSON MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRABL-18/APT-304
WILMARYS JOSE HERNANDES COVABL-17/APT-501
WILSON DE OLIVEIRA LIMA FILHOBL-15/APT-302
WUPSLANDER TADEU MACEDO DE OLIVEIRABL-03/APT-302
ZILDA ALVES ROBERTOBL-01/APT-201
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