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    Sorteio Habitação

    Veja nome dos contemplados no sorteio do residencial Manauara 2

    Sorteio da prefeitura e Caixa contempla 500 futuros mutuários do residencial Manauara 2

     

    O residencial, que tem 500 unidades habitacionais, será entregue nesta sexta-feira (16) pelo prefeito David Almeida e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro
    O residencial, que tem 500 unidades habitacionais, será entregue nesta sexta-feira (16) pelo prefeito David Almeida e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro | Foto: Divulgação

    MANAUS (AM) - Os futuros moradores do residencial multifamiliar Cidadão Manauara 2, etapa B, localizado na rua Apuiuna, 354, no bairro Santa Etelvina, zona Norte, foram sorteados nesta segunda-feira, 12/7, durante transmissão ao vivo, via Facebook, pela Prefeitura de Manaus e a Caixa Econômica Federal.

    O residencial, que tem 500 unidades habitacionais, será entregue nesta sexta-feira, 16, pelo prefeito David Almeida e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O sorteio foi realizado em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR). 

    Foram quatro blocos de sorteios, sendo o primeiro incluindo 17 Pessoas com Deficiência (PcDs); o segundo com 15 idosos especiais (maiores de idade); o terceiro tendo 68 idosos e PcDs; e o quarto com 400 candidatos do grupo em geral. As três primeiras categorias vão ocupar as cem unidades habitacionais térreas e as demais as unidades do 2° ao 5° pavimento. 

    Clique abaixo e confira os sorteados:
     

    “O residencial está pronto para ser entregue, e foi concluída uma das etapas mais esperadas, a seleção, por sorteio, dos futuros donos de suas casas própria. Os sorteados agora vão assinar os contratos com a Caixa e receber as chaves. Reduzimos o déficit habitacional e criamos alternativa de moradia digna para pessoas mais carentes e em situação de vulnerabilidade social”, destacou o prefeito David Almeida. 

    Como foi o sorteio?

    O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da prefeitura, com a participação do vice-presidente de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), Renato Queiroz, do supervisor de Centralizadora da Caixa, Luís Gustavo de Almeida Herbas, e do gerente de Filial Manaus, Evandro Lessa Voloski. A Vpreshaf é vinculada ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). 

    “Este é um momento singular na gestão do prefeito David Almeida, onde concluímos uma etapa de grande importância e que vai mudar a vida destas 500 famílias. Estamos com a missão realizada e em breve teremos mais projetos e lançamentos na habitação, além do início da entrega dos títulos de regularização fundiária”, salientou Queiroz. 

    Empreendimento

    “Parabenizo a todos que terão oportunidade de receber esta obra de qualidade, um empreendimento com governo federal, governo municipal e a Caixa, além da empresa executora RD Engenharia. Desejo muitas felicidades a todos”, disse Voloski. 

    O processo de seleção dos candidatos à moradia foi iniciado no final de 2020, seguindo os critérios da portaria federal n° 163/2016, que instituiu o Sistema Nacional de Cadastro Habitacional (SNCH) e aprovou o Manual de Instruções para Seleção de Beneficiários do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), substituído pelo Casa Verde e Amarela. 

    Dentro do cadastro, 684 famílias estavam aptas ao sorteio, apresentando perfil socioeconômico junto à instituição bancária, responsável pelo financiamento dos imóveis. O cadastro reserva conta com 30% do total das unidades, mas em razão da seleção ter um número maior de candidatos, o mesmo tem hoje 184 pessoas. 

    As famílias foram selecionadas no banco de dados da Prefeitura de Manaus, pelo cadastro municipal de habitação, inserido no SNCH, obedecendo os critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades: famílias residentes em área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; famílias que tenham PcDs; pessoas idosas na condição de titulares do benefício habitacional; e PcDs. Além disso, a renda familiar não pode ultrapassar R$ 1.800,00. 

    Critérios 

    Os critérios da portaria n° 163/2016 são usados para que haja maior transparência e a possibilidade do cidadão acessar os procedimentos de sorteio dos beneficiários do programa. 

    Os contemplados terão parcelamento do financiamento em 120 meses (10 anos); mensalidades fixas, entre R$ 80 a R$ 270, dependendo da renda familiar (até R$ 1.800, faixa 1); e o imóvel adquirido é usado no contrato como garantia do financiamento. Após a quitação, o imóvel passa para o nome do beneficiário. 

    Importante destacar que os beneficiários da faixa 1 não podem vender, alugar ou ceder o bem. 

    Inauguração

    Com 23.981,39 metros quadrados de área construída, o empreendimento será inaugurado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na próxima sexta-feira, 16. Os 500 apartamentos fazem parte do programa habitacional da Prefeitura de Manaus e integram o programa federal “Casa Verde e Amarela”, com financiamento pela Caixa Econômica Federal, e estão recebendo os últimos retoques para a futura entrega. 

    O residencial Cidadão Manauara 2 conta com 25 blocos residenciais padrão e adaptáveis para PcDs, com cinco pavimentos em cada bloco (térreo e quatro andares), sistemas de gás encanado e de água, além de instalações hidrossanitárias. 

    Confira a lista dos contemplados:


    ABRAHAO CALISTA DA SILVABL-08/APT-304

    ADEMAR DA COSTA TEIXEIRABL-15/APT-103

    ADERALDO DOS SANTOS PEREIRABL-25/APT-402

    ADRIANA BEZERRA ROCHABL-19/APT-503

    ADRIANA COELHO DA SILVABL-18/APT-204

    ADRIANA MELO DE OLIVEIRABL-07/APT-503

    ADRIANE CRISTINA DOS SANTOS E SILVABL-25/APT-104

    ADRIANO DA SILVA OLIVEIRABL-04/APT-302

    AERCOLO DA CONCEICAO DOS SANTOSBL-02/APT-304

    ALDEMENMA SALINO DA SILVABL-11/APT-502

    ALDENORA RODRIGUES GUEDESBL-24/APT-504

    ALESSANDRA BATISTA BRANDAOBL-19/APT-302

    ALESSANDRA DA SILVA VASCONCELOSBL-08/APT-202

    ALIETE MEDEIROS DE OLIVEIRABL-15/APT-404

    ALINE CAVALCANTE NOGUEIRABL-07/APT-504

    ALVANIRA DA COSTA GATOBL-06/APT-203

    ALZIRA PEREIRA DE MELOBL-12/APT-102

    AMANDA KETLEN MOTA GARCIABL-11/APT-402

    AMARILDO DIMICIANO DA SILVABL-20/APT-402

    AMERENITA MARTINS DA SILVEIRABL-08/APT-102

    AMILDES VILAÇA COSTABL-09/APT-402

    ANA AUCIONE DA SILVABL-10/APT-303

    ANA CAROLINE OLIVEIRA BARROSBL-14/APT-204

    ANA CLAUDIA ANDRADE DE SOUZABL-05/APT-202

    ANA CLAUDIA DA SILVA E SILVABL-17/APT-502

    ANA CLAUDIA VIEIRA DE SANT ANNABL-20/APT-102

    ANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUESBL-21/APT-303

    ANA KAROLYNE DOS SANTOS SILVABL-01/APT-203

    ANA KEILA PINHEIRO CORDEIROBL-15/APT-301

    ANA LÚCIA DE JESUS PEREIRABL-25/APT-103

    ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVABL-01/APT-301

    ANA MARIA SALES DA COSTABL-12/APT-403

    ANA PAULA PAIXÃO DE SOUZABL-08/APT-104

    ANA RITA DE MOURA BARROSBL-01/APT-403

    ANA SOCORRO DE OLIVEIRA SANTANABL-24/APT-502

    ANA SOUZA DA SILVABL-11/APT-404

    ANAILDA GARRETO RODRIGUESBL-20/APT-103

    ANAIZA DE SOUZA BATISTABL-19/APT-404

    ANATALINA MAURICIO DE LEMOSBL-18/APT-402

    ANDRE FARIAS DE SOUZABL-07/APT-402

    ANDRE VERCOSA DE JESUSBL-22/APT-303

    ANDREA MIRANDA DE MOURABL-12/APT-302

    ANDREIA ARAÚJO LACERDABL-21/APT-502

    ANDREIA FERREIRA DA SILVABL-11/APT-103

    ANDRESSA CASSIA SOUZA MORAES BL-22/APT-304

    ANDREY LUIZ FERREIRA DOS SANTOSBL-19/APT-202

    ANDREZA LOPES DE OLIVEIRABL-02/APT-401

    ANDREZZA RIBEIRO DA SILVABL-12/APT-203

    ANDRIELLE LEOCADIO DO NASCIMENTOBL-08/APT-301

    ANGÉLICA DA COSTA SARUBIBL-09/APT-301

    ANNE MARIE DE SOUSA MENEZESBL-17/APT-103

    ANTONIA DA SILVA SALESBL-03/APT-203

    ANTONIA MACELY GOMES TEIXEIRABL-23/APT-501

    ANTONIA MARTINS GOMESBL-08/APT-103

    ANTÔNIA QUEIROZ DE LIMABL-13/APT-202

    ANTONIO CARLOS DE SOUZABL-17/APT-204

    ANTONIO CHARLINGTON PESSOA PEREIRABL-13/APT-201

    ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERNANDESBL-16/APT-404

    ARISON DOS SANTOS VIEIRABL-05/APT-103

    AUGUSTO NILO DACIO FIGUEIREDOBL-08/APT-303

    AURIMAR FERREIRA DE MENEZESBL-15/APT-502

    AZENATI LIMOEIRO DE OLIVEIRABL-20/APT-404

    BABY CHELES MARQUES MOREIRABL-25/APT-404

    BEATRIZ SANTOS ARAÚJOBL-08/APT-502

    BEATRIZ SILVA DOS SANTOSBL-10/APT-401

    BERNADETE FREITAS REISBL-05/APT-102

    BIANCA COSTA VIDALBL-18/APT-201

    BIANCA PINHEIRO DA CUNHABL-04/APT-201

    BIANCA RODRIGUES ALVESBL-12/APT-404

    BRENDA ALYCIA BASTOS SERPABL-22/APT-504

    BRENDA AMORIM FERREIRABL-16/APT-203

    BRENDA CAROLINE SILVA PINHEIROBL-05/APT-104

    BRENDA GUEDES MOURABL-06/APT-301

    BRENDA MARIALVABL-11/APT-201

    BRUNA RAFAELA NOGUEIRA DE ARAÚJOBL-18/APT-203

    BRUNO FRANCA RAGBEERBL-13/APT-401

    CÂNDIDA MARIANA LIMA DE AZEVEDOBL-10/APT-501

    CARINA LEANDRA DA SILVA LEÃOBL-19/APT-504

    CARLA BIANCA PROCOPIO DA SILVABL-02/APT-404

    CARLA FERNANDA TAVARES DE ALMEIDA MARQUESBL-10/APT-502

    CARLOS ALEXANDRE ESPINDOLA DA SILVABL-07/APT-103

    CARLOS JOSÉ ROCHA REPOLHOBL-08/APT-402

    CARLOS SOARES BATISTABL-16/APT-101

    CARLOTA MARIA MONTEIRO REGO BL-16/APT-102

    CARMEM CHAVES DE LIMABL-23/APT-401

    CAROLINE GONCALVES COUTOBL-14/APT-301

    CAROLINE OLIVEIRA DA SILVABL-06/APT-501

    CAROLINE SILVA DOS SANTOSBL-14/APT-102

    CELINA MARIA SOUZA DA ROCHABL-02/APT-101

    CÉLIO ROBERTO PICANÇOBL-09/APT-203

    CHIRLENE MENEZES CABALINHASBL-16/APT-401

    CHRISTINA REIS CHAVESBL-05/APT-403

    CINTHIA PEREIRA BRAGABL-09/APT-501

    CINTIA HELENA FONSECA ISRAELBL-14/APT-402

    CLAUDIA ALESSANDRA DOS SANTOS CUNHABL-05/APT-503

    CLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOSBL-06/APT-201

    CLEAMES DA SILVA RAMOSBL-14/APT-104

    CLEITON DA SILVA FERREIRABL-05/APT-303

    CLEOMAR GOMES DOS SANTOSBL-02/APT-302

    CLIMERIO BENTES DE OLIVEIRABL-23/APT-204

    CONRADO ALEXANDRE ARAUJO DE MORAISBL-15/APT-403

    CONSUELO ALVES DA SILVABL-11/APT-301

    CRISTINA BELCHIOR DA SILVABL-17/APT-203

    DAIANA BARROSO BRAGABL-01/APT-503

    DAIANA COSTA VIEIRABL-06/APT-303

    DALISON PANTOJA DE ALMEIDABL-06/APT-503

    DALVINA CAVALCANTE DE CASTROBL-17/APT-304

    DANIELA CORREIA MACHADOBL-04/APT-104

    DANIELE DE FREITAS COSTABL-15/APT-303

    DANIELE MORAES FROISBL-25/APT-304

    DANIELLA FREIRE VASCONCELOSBL-13/APT-204

    DANIELLE FARIAS DE SOUSABL-21/APT-504

    DANIELLE GUEDES TAVEIRABL-09/APT-204

    DANYELLA ARAUJO DA SILVABL-23/APT-504

    DARCILENE AMARAL GAMABL-22/APT-403

    DARIANE CRISTINA SANTOS DA SILVABL-11/APT-504

    DARIO FRANÇA DA COSTABL-08/APT-401

    DARLYANE DA FONSECA ARRAISBL-18/APT-403

    DAVISON MENEZES SICSUBL-19/APT-304

    DAYANE SABRINA RODRIGUES DE OLIVEIRABL-16/APT-503

    DAYVISON HENRIQUE SILVA SANTOSBL-02/APT-502

    DEBORA DAS NEVES SILVABL-08/APT-204

    DEBORA PATRICIA DOS SANTOS CAVALCANTEBL-24/APT-201

    DEBORAH NICIA RABELO WANGHONBL-07/APT-204

    DEBORAH TAVARES DUARTEBL-25/APT-202

    DELCIVANE VIEIRA CARDOSOBL-06/APT-402

    DEUSIANE CORTA DE ALMEIDABL-22/APT-502

    DEUSIANE MENDES DOS SANTOSBL-19/APT-203

    DEYSE SOUZA DA SILVABL-21/APT-501

    DIANA ALVES SOARESBL-06/APT-202

    DIANE SEABRA VIEIRABL-10/APT-404

    DIEGO CORREA GUIMARÃESBL-03/APT-102

    DIEGO JORGE GOMES ALBERTOBL-11/APT-401

    DILCE DA SILVA CAMELOBL-17/APT-303

    DILSO MARQUES DE OLIVEIRABL-01/APT-101

    DINALVA DA SILVA TAVARESBL-21/APT-302

    DORIAN MOREIRA CAVALCANTI JUNIORBL-16/APT-501

    DULCILEIDE RODRIGUES DE SENABL-13/APT-102

    EBERJANE SOUZA DE SANTANABL-16/APT-303

    EDERLANGE MARIA BARROSO VIEIRABL-03/APT-501

    EDILSON PALHETA TIAGO NETOBL-22/APT-203

    EDIVALDO CASTRO DOS SANTOS JR.BL-15/APT-401

    EDRIELES REIS MELOBL-17/APT-503

    EDVAN PIRES PURUSBL-03/APT-402

    EGILDA LISBETH ZOLORZANO MAIZTLEBL-17/APT-403

    ELCY CAMPOS DE OLIVEIRABL-15/APT-104

    ELIANY DE MOURA FREITASBL-23/APT-203

    ELIETE DOS SANTOS ALENCARBL-03/APT-403

    ELIJANE DE OLIVEIRA PONTESBL-12/APT-303

    ELISANGELA SILVA DE SOUZABL-15/APT-201

    ELISSANDRA DE SOUZA PINTOBL-15/APT-203

    ELIZABETE CRISTINA SILVA DE CASTROBL-24/APT-304

    ELIZABETH DE ALMEIDA NERYBL-01/APT-502

    ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOSBL-23/APT-201

    ELIZABETH SILVA DOS SANTOSBL-04/APT-304

    ELIZAN DOS SANTOS PEREIRABL-08/APT-201

    ELIZANDRA SIQUEIRABL-20/APT-301

    ELIZANGELA CORDEIRO DE OLIVEIRABL-19/APT-101

    ELIZANGELA DA COSTA BARATABL-22/APT-302

    ELIZANGELA DA SILVA CHAVESBL-14/APT-202

    ELLEN LACERDA COLLYERBL-01/APT-504

    ELLEN MARIA DE SOUZA MONTEIROBL-17/APT-102

    ELOISE CRISTINNE DA SILVA BORGESBL-05/APT-302

    EMANUELLE CORRÊA DA SILVA PERDIGÃOBL-10/APT-202

    ERICO SILVA DA CRUZBL-02/APT-103

    ERIKA CRISTINA TAVARES DE ARAÚJOBL-13/APT-504

    ERIVAN DA SILVA MOREIRABL-20/APT-302

    ESMAEL MARINHO PEREIRABL-05/APT-101

    ETHIENE MARQUES DOS SANTOSBL-18/APT-301

    EULER CLEYTON  RODRIGUES DO CARMOBL-03/APT-503

    FABIANA TEIXEIRA PINHEIROBL-24/APT-202

    FABIANE CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVABL-18/APT-303

    FABIULA RODRIGUES DA SILVABL-24/APT-404

    FERNANDA BESSA FARIASBL-21/APT-304

    FERNANDA PAZ BARRETO BRASILBL-22/APT-204

    FLAVIA APARECIDA MAQUINE MAGALHAESBL-16/APT-301

    FLAVIA CHRISTIANE SANTOS DE ALENCARBL-12/APT-204

    FLAVIA MONTEIRO CAVALCANTEBL-18/APT-302

    FRANCINETE SANTOS SILVABL-05/APT-301

    FRANCISCA ALVES ROBERTOBL-07/APT-201

    FRANCISCA DA CONCEIÇÃO REZENDE DOS SANTOSBL-18/APT-102

    FRANCISCA DOMINGUESBL-17/APT-504

    FRANCISCA DURICO DA SILVABL-23/APT-403

    FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE ANDRADEBL-09/APT-304

    FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRABL-21/APT-204

    GABRIELE DA SILVA PACHECOBL-24/APT-401

    GABRIELLE GRANJEIRO LIMABL-24/APT-303

    GERLANE MENDES RIBEIROBL-03/APT-104

    GESTAL AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRABL-05/APT-504

    GILMARA SILVA KITSINGERBL-20/APT-204

    GISELLE PINHEIRO DE SOUZABL-04/APT-504

    GLAUCIANE ABREU DA COSTABL-11/APT-304

    GLAUCIENE BRASIL FREIREBL-21/APT-404

    GLAUCILENE SOUSA DA SILVABL-24/APT-204

    GRACIELLE DE FARIAS REISBL-15/APT-504

    GRACIONEI VIANA DE PAIVABL-22/APT-202

    GRACY KELLY TEIXEIRA DE AGUILABL-21/APT-201

    GREICYKELLI REIS DA CONCEICAOBL-19/APT-204

    HÉLIA CLAUDIA DA SILVA BARBOSABL-04/APT-102

    HELIO BALIEIRO DA COSTABL-02/APT-303

    HENRIET FREITAS DE LIMABL-17/APT-401

    HUDSON JOSÉ CUNHA DE LIMABL-25/APT-403

    IARA LEX GONÇALVES DE SOUZABL-06/APT-204

    IDIVAN BARBOSA NETOBL-19/APT-501

    IGOR CORREA DA SILVABL-23/APT-302

    INGRID LIMA BARROS BRAGABL-12/APT-104

    INGRID VITORIA SANTOS DA SILVABL-10/APT-402

    IONE DE SOUZA CARVALHOBL-12/APT-502

    IONE RAIMUNDA LIMA DA SILVABL-25/APT-201

    IRACI MORAES LACAIVESBL-19/APT-303

    IRANEY TEIXEIRA MOTABL-15/APT-503

    IRIMAR PEREIRA ROCHABL-13/APT-502

    IRLANDINA SOUZA DOS SANTOSBL-19/APT-403

    ISABELA CRISTINA FRANCA CAVALCANTEBL-16/APT-202

    ISLEY CAVALCANTE BUENOBL-21/APT-401

    IVANEIDE NASCIMENTO NAZARÉBL-16/APT-103

    IVANETE PEREIRA DA COSTABL-25/APT-102

    IVANGRETE BEZERRA DE MEDEIROSBL-13/APT-203

    IVONE GURGEL DA SILVABL-08/APT-403

    IZABEL CRISTINA MENEZES PESSOABL-25/APT-504

    JACIRA JORDÃO GOIABEIRABL-05/APT-502

    JACKSON PEREIRA LIMABL-14/APT-403

    JACKSON SILVA DE OLIVEIRABL-23/APT-503

    JAIME MOREIRA GONÇALVESBL-02/APT-402

    JAMILYS SANTANA DE SOUZABL-19/APT-102

    JANAINA DE CASTRO ARAÚJOBL-06/APT-101

    JANE DE OLIVEIRA MELOBL-23/APT-101

    JANE DE SOUZA SANTOSBL-22/APT-104

    JANE LARISSA DE LIMA BARROSBL-12/APT-504

    JANE VASCONCELOS BINDABL-03/APT-204

    JAQUELINE PEREIRA DA COSTABL-20/APT-203

    JAY MADSON DA SILVA E SILVABL-08/APT-404

    JEAN ARNEL JEANBL-06/APT-502

    JEFTE PEREIRA LIMOEIROBL-21/APT-301

    JELCILENE DA CRUZ DA SILVABL-20/APT-403

    JOÃO CARLOS MENDONÇAS SEIXASBL-07/APT-403

    JOBSON DE SOUZA ALVESBL-02/APT-202

    JOCIVANE DUARTE CASTROBL-09/APT-403

    JOICEQUELE DA SILVA LIMABL-04/APT-501

    JORGEANE DA COSTA MONTEIROBL-24/APT-103

    JOSÉ DIAS FILHOBL-23/APT-404

    JOSE ELIAS DAS CHAGASBL-08/APT-302

    JOSE FERNANDO GOMES REPOLHOBL-17/APT-402

    JOSÉ MARCOS HIPOLITO CARNEIROBL-13/APT-103

    JOSIAS PEREIRA DA SILVABL-01/APT-103

    JOSIVALDO CAMPOS DINIZBL-08/APT-504

    JOSUÉ FREITAS GILBL-02/APT-501

    JOZIANE SOARES BARBOSABL-04/APT-101

    JOZIAS PEREIRA PINTOBL-15/APT-204

    JUANIDIA SEIXAS REISBL-20/APT-201

    JUCIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTOBL-10/APT-302

    JUCICLEIDE OLIVEIRA DE MOURABL-01/APT-204

    JUCINEIDE NOBERTO MOUTABL-18/APT-503

    JULIA INEZ PINTO MONTEIROBL-13/APT-304

    JULIA PINHEIRO DE ALMEIDABL-21/APT-403

    JULIANA AZEVEDO FARIASBL-03/APT-103

    JULIANA SILVA DE SOUZABL-12/APT-202

    JURANDIR ARAUJO DA SILVABL-07/APT-404

    JUSCELINO HELBING DA COSTABL-22/APT-404

    KAREN CRISTINA BERNARDES FERNANDESBL-05/APT-401

    KAREN GISELE ARAUJO DE SOUZABL-16/APT-403

    KARLA CRISTINA LOPES DE CARVALHOBL-20/APT-101

    KAROLINE DO NASCIMENTO SILVABL-07/APT-502

    KATHLIM GABRIELLY QUEIROZ LITAIFFBL-07/APT-101

    KATIANE QUEIROZ DA SILVABL-12/APT-201

    KEILA REGINA COSTA DA SILVABL-15/APT-101

    KELLIANE SALES DE SOUZABL-06/APT-403

    KÉSIA RAQUEL LOPES DOS SANTOSBL-02/APT-504

    KETELEN ZANE BARBOSA DE LIMABL-21/APT-503

    KETLEN CRISTINA FARIAS CARVALHOBL-01/APT-102

    KISSIA KELLEN MENEZES DA SILVABL-04/APT-502

    KLENICE KETHLEM SOARES VERNEBL-16/APT-204

    KRISSIA DO NASCIMENTO PIMENTELBL-13/APT-403

    LAIS NAYARA BARROSO GARCIABL-22/APT-201

    LANA CRISTINA MENEZES MUNHOZBL-12/APT-503

    LANA LORNA QUEIROZ MARINHOBL-22/APT-503

    LARISSA DA SILVA FERREIRABL-17/APT-104

    LAURA DO CARMO SIQUEIRA DA ROCHABL-10/APT-101

    LAURINETE MARTINS DA SILVABL-12/APT-101

    LAYARA SANTOS PINTOBL-16/APT-504

    LEIDMILCE DOS SANTOS OLIVEIRABL-05/APT-203

    LEILA MACIEL DA SILVABL-23/APT-304

    LEOMIRO LOPES TRINDADEBL-03/APT-304

    LETICIA ELIZETE DA SILVA LIMABL-01/APT-501

    LETICIA GIMA DA SILVABL-14/APT-504

    LETICIA GUERREIRO CABRALBL-10/APT-304

    LEVINO ESTEVAO MARINHOBL-10/APT-103

    LIDIANE SOUZA BERNARDOBL-03/APT-401

    LILIANE DA SILVA FERREIRABL-22/APT-401

    LILIANE LIMA BIZANTINOBL-25/APT-203

    LILIANE MAQUINÉ OLIVEIRABL-22/APT-402

    LISIANE CARMO DA SILVABL-13/APT-501

    LORENA BEATRIZ PEREIRABL-24/APT-403

    LUANA CAROLINA DE MESSIAS RAMOSBL-14/APT-303

    LUCIANA BARROS SANTOSBL-09/APT-401

    LUCIANA DE OLIVEIRA BORGESBL-05/APT-501

    LUCIANE DA ROCHA RAMOSBL-19/APT-401

    LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOSBL-21/APT-202

    LUCIMAR MARTINS E MARTINSBL-02/APT-204

    LUCIMAR PEREIRA DA SILVABL-01/APT-303

    LUCIVALDO GOMES DE BRITOBL-09/APT-104

    LUCIVANY MARQUES ALVESBL-08/APT-501

    LUIZ ALBERTO RODRIGUES DO CARMO BL-09/APT-503

    LUIZ GONZAGA DE MOURABL-14/APT-103

    LUIZA CRISTINA ALFAIA DA COSTABL-20/APT-504

    LUMA MENDES DA CRUZBL-09/APT-201

    LUZANIRA GIMAQUI DE ARAUJO BERNARDOBL-05/APT-304

    LUZIA VIANA CACELABL-05/APT-402

    LUZIANE VIEIRA DE ASSISBL-04/APT-403

    LYS LEANNE ANHES MORENOBL-12/APT-301

    MAIANY DA SILVA CORRÊABL-18/APT-501

    MANOEL PASSARINHO DA COSTABL-22/APT-103

    MARCELINO CORNELIO NETOBL-17/APT-302

    MARCELO DINIZ DE ALMEIDABL-07/APT-203

    MÁRCIA GAMA CARVALHOBL-18/APT-504

    MARCIA MARA DA SILVA E SILVABL-11/APT-102

    MARCONE BARROS CARDOSOBL-15/APT-402

    MARCOS MOUSINHO DOS SANTOSBL-08/APT-503

    MARCOS PAULO GUERREIRO CAIOBL-04/APT-404

    MARCOS RODRIGO MIRANDA DE SOUZABL-07/APT-302

    MARCY MAIA DA CRUZBL-10/APT-203

    MARGARETE DOS SANTOS NOBREBL-07/APT-104

    MARIA ALCIANY GOMES DE OLIVEIRABL-09/APT-504

    MARIA ALZENIRA PALHETA DA SILVABL-09/APT-103

    MARIA APARECIDA MARINHO DA CUNHABL-20/APT-401

    MARIA AUDERLEIDE MARTINS DE LIMABL-04/APT-203

    MARIA CÉLIA RAMOS DA SILVABL-25/APT-501

    MARIA CLARA CAMPINA DA SILVABL-11/APT-501

    MARIA CLEIVANIA TAVARES VIEIRABL-03/APT-201

    MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA LIMABL-13/APT-302

    MARIA DA GLORIA PEREIRA LOPESBL-09/APT-102

    MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZABL-10/APT-104

    MARIA DAS DORES LUCAS MARICAUABL-06/APT-404

    MARIA DAS DORES VIANA PROTÁSIOBL-25/APT-502

    MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO RODRIGUESBL-15/APT-102

    MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE FREITAS BL-20/APT-202

    MARIA DE FÁTIMA COTA DOS SANTOSBL-06/APT-104

    MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVABL-21/APT-101

    MARIA DE JESUS BARROS DA SILVABL-11/APT-104

    MARIA DEZENILDA DE ALMEIDABL-23/APT-103

    MARIA DHEINA SENA MOREIRABL-07/APT-202

    MARIA DO SOCORRO ALVES VIEIRABL-19/APT-104

    MARIA DO SOCORRO PANTOJA MARREIROBL-25/APT-401

    MARIA ERZILA ALMADA DE SOUZABL-18/APT-404

    MARIA GRACIETE ARAUJO MONTEIROBL-24/APT-104

    MARIA HOSANA DE CASTRO ROFEBL-01/APT-104

    MARIA IONE BRANDAO ALVESBL-21/APT-402

    MARIA IVONE GOMES BASTOSBL-06/APT-302

    MARIA IVONE MOREIRA BARBOSABL-10/APT-102

    MARIA IZONETH ALMEIDA DE SOUZABL-09/APT-404

    MARIA JANDERLI DA SILVABL-02/APT-301

    MARIA JOSÉ DOS SANTOSBL-13/APT-101

    MARIA LUZINETE SERPA CAVALCANTEBL-22/APT-501

    MARIA RAIMUNDA DA SILVABL-18/APT-401

    MARIA RITA PEREIRA BARROSBL-06/APT-401

    MARIA ROSEMIR DUARTE DE OLIVEIRABL-04/APT-204

    MARIA SANTANA DA SILVA E SILVABL-16/APT-304

    MARIA SOLENIZE PIMENTELBL-08/APT-203

    MARIA WALDELICE MOURA SOUZABL-03/APT-502

    MARIANE DA SILVA GUERREIROBL-21/APT-203

    MARIETE RODRIGUES DA SILVA FARIASBL-10/APT-503

    MARILENA SIQUEIRA DOS SANTOSBL-15/APT-202

    MARILENE CARVALHO PASSOSBL-11/APT-101

    MARILENE DO ESPIRITO SANTO SILVABL-13/APT-503

    MARILENE MACARIO CABRERABL-24/APT-402

    MARILEUDA SOARES DA SILVABL-21/APT-104

    MARILEY SANTOS DA COSTABL-18/APT-101

    MARILIA RIBEIRO DE SOUZABL-23/APT-202

    MARILIA SILVA GOMESBL-22/APT-102

    MARNUBIA CORREIA AMARALBL-24/APT-203

    MARTA DE PAIVA BARRETOBL-10/APT-504

    MARTA DOS SANTOS RODRIGUESBL-21/APT-102

    MARY LUCIA RODRIGUES DE MOURABL-01/APT-202

    MATEUS ALVES MONTEIROBL-02/APT-203

    MAURO CEZAR JORGE DA SILVABL-24/APT-501

    MELRIANNE ARAUJO DA SILVABL-23/APT-301

    MICHELE MENDES DA SILVABL-14/APT-302

    MICHELLE SOUZA DA CONCEIÇÃOBL-19/APT-402

    MICHELLY DE LIMA FERREIRABL-06/APT-102

    MIRACI MORAES VIANABL-24/APT-503

    MIRIAN RICARDO DA SILVABL-03/APT-504

    MIRTES DA SILVA VALENTIM BL-04/APT-202

    MIZIELY DE BRITO FURTADOBL-04/APT-401

    MONICA FERREIRA MARTINSBL-04/APT-301

    MONICA FREITAS DE FREITASBL-25/APT-101

    MONICA MEDEIROS COLARESBL-22/APT-101

    MYLENA ALESSANDRA GUEDESBL-14/APT-201

    NADIA SOLANGE BARROSO DE QUEIROZBL-16/APT-402

    NATALIA BARBOSA BENTESBL-02/APT-201

    NATALINA ARAUJO DE OLIVEIRABL-17/APT-404

    NAYEMY MORAIS VASQUESBL-09/APT-202

    NAZARÉ COSTA SANTOSBL-09/APT-101

    NAZARE RUBIA RODRIGUES DE CARMOBL-09/APT-302

    NILZA DA COSTA GORDINOBL-13/APT-402

    NO_BENEFICIARIOED_UNIDADE

    OCINEIA NASCIMENTO BORGENSBL-03/APT-404

    OSMARINA RICARDO GARCIABL-13/APT-404

    PAMELA GARCIA SOUZABL-12/APT-304

    PATRIZZIA PIMENTA DE VASCONCELOSBL-18/APT-202

    PEDRINA FEITOSA RODRIGUESBL-06/APT-504

    PEDRINA ROBERTO DE ARAUJOBL-23/APT-502

    POLEANA LIMA BARBOSABL-05/APT-204

    PRISCILA DE SOUZA GIMAQUEBL-24/APT-101

    PRISCILA MARIA DE OLIVEIRA LIMABL-14/APT-404

    RAFAEL DE JESUS SANTOS DE MORAESBL-25/APT-204

    RAIANNE MILENNA DOS SANTOS VEIGABL-07/APT-501

    RAIMUNDA IRES CAMPOS CARVALHOBL-11/APT-503

    RAIMUNDA JANILVA BATISTA FERNANDESBL-14/APT-502

    RAIMUNDO CINEZIO MACEDO MAIABL-02/APT-102

    RAQUEL ARAUJO GUEDESBL-20/APT-501

    RAQUEL FERREIRA DA SILVABL-14/APT-304

    RAQUEL GUIMARÃES DOS SANTOSBL-14/APT-501

    RAQUEL MONTEIRO DE SOUZABL-15/APT-304

    RAQUEL RODRIGUES DE SOUZABL-16/APT-302

    RAYANNE CARINE DA SILVA SOUZABL-14/APT-203

    RAYLANY SAMARA TELES SIQUEIRABL-14/APT-401

    RAYMAR GOMES SOEIROBL-12/APT-103

    RAYR KLINGER PINTO GAMENHABL-04/APT-303

    RAYSSA PORTUGAL LEITEBL-23/APT-104

    REBECA PEREIRA FURTADOBL-03/APT-303

    REGINA VIANABL-18/APT-502

    RENATA DA SILVA SANTOSBL-01/APT-404

    RENATA DE LIMA LACERDABL-19/APT-103

    RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVABL-25/APT-302

    ROGERIO MARTINS DE SOUZABL-02/APT-503

    ROSA DA COSTA GONÇALVESBL-21/APT-103

    ROSA HILDA SILVA DE OLIVEIRABL-20/APT-304

    ROSANA CRUZBL-03/APT-301

    ROSANGELA BRASIL CRUZBL-19/APT-502

    ROSEMARY PEREIRA DO NASCIMENTOBL-23/APT-402

    ROSENIRA GALUCIO DE SOUSABL-11/APT-204

    ROSIANE CRUZ DE OLIVEIRABL-07/APT-301

    ROSIANE DOS SANTOS SILVABL-14/APT-101

    ROSICLEIA FERREIRA LIMABL-09/APT-502

    ROSICLEIA QUEIROZ FEITOSABL-24/APT-301

    ROSILANE DE ALMEIDA SILVABL-11/APT-203

    ROSILENE SOARES ALVESBL-07/APT-303

    ROSINEIDE NOGUEIRA MONTEZUMASBL-17/APT-101

    ROSIVALDO REGO DE CARVALHOBL-24/APT-102

    ROSIVALDO SANTIAGO MAIABL-23/APT-102

    ROZILDA SENA AINDABL-11/APT-403

    ROZILENE DANTAS VIEIRA DA SILVABL-19/APT-301

    SALOMÃO BEZERRA LASMARBL-16/APT-502

    SAMANTHA LUANA CAMPOS MAUESBL-02/APT-403

    SAMARA TAVARES  RODRIGUESBL-07/APT-102

    SANDOVAL SILVIO DE SOUZA E SILVABL-20/APT-303

    SANDRA BRAGA DA SILVABL-01/APT-302

    SANDRA TRINDADE DE OLIVEIRABL-06/APT-103

    SARA DE SOUZA SANTOSBL-01/APT-401

    SARAH DOS SANTOS DA SILVABL-25/APT-503

    SARITA FERREIRA DOS SANTOSBL-16/APT-104

    SELMA DE SOUZA NEVESBL-14/APT-503

    SILVIA PINHEIRO DE SOUZABL-07/APT-401

    SILVILENE NASCIMENTO DA SILVABL-09/APT-303

    SIMONE SOUSA COSTABL-19/APT-201

    SOLANGE FERREIRA DE SOUZABL-05/APT-404

    SONJA MARLETE DOS SANTOS FERREIRABL-13/APT-104

    SORAIA RAMOS CHAVESBL-15/APT-501

    STANLEY PASSOS PAULOBL-04/APT-503

    STEFANY JASMINY NASCIMENTO RODRIGUESBL-13/APT-303

    STHEPHANYE FERNANDA PINTO FURTADOBL-01/APT-402

    SUELEM DA CUNHA GOMESBL-25/APT-303

    SUELLEN DA COSTA OLIVEIRABL-04/APT-103

    SUELLEN FERNANDES RODRIGUESBL-05/APT-201

    SURREILA FERNANDES RODRIGUESBL-23/APT-303

    SUSY MOTA NASCIMENTO SAMPAIOBL-01/APT-304

    SUZIELEN FELIX DE SOUZABL-10/APT-301

    TAIANNY DA SILVA FURTADOBL-10/APT-204

    TATIANE BENTES FREITASBL-11/APT-202

    TATIANE GOMES DOS REISBL-18/APT-103

    TATYANE CAVALCANTE CAMPOSBL-11/APT-302

    TEODOMARIO SANTOS DE OLIVEIRABL-08/APT-101

    TEREZINHA DE JESUS COELHO DIASBL-16/APT-201

    THAINA SAMPAIO DE OLIVEIRABL-25/APT-301

    THAIS VIANA CASTROBL-22/APT-301

    UBIRACI GOMES TURIBIBL-06/APT-304

    VALCICLEIDE CRUZ MARTINSBL-17/APT-201

    VALCICLEIDE DE SOUZA BRITOBL-17/APT-301

    VALDETH LIMA RODRIGUES BL-17/APT-202

    VALDILENE DOS REIS SANTOSBL-03/APT-101

    VALDINEIA DE FREITAS BARBOSABL-03/APT-202

    VALDINES DA SILVA NUNESBL-18/APT-104

    VALERIA PENEDO DANTASBL-13/APT-301

    VALTER ANDRE DE JESUS DIASBL-12/APT-501

    VANDER MARQUES DE SOUZABL-20/APT-502

    VANEIDE PASCARELI REISBL-12/APT-402

    VANIA MARINA PEREIRA DA SILVABL-07/APT-304

    VANUSA MARIA DA SILVABL-02/APT-104

    VERA LUCIA DE OLIVEIRA DINIZBL-24/APT-302

    VERA LUCIA DE SOUZA GOMESBL-10/APT-403

    VILSON DE OLIVEIRA VASCONCELOSBL-10/APT-201

    VIVIANE COSTA DA SILVABL-20/APT-503

    VIVIANE DA SILVA TEIXEIRABL-04/APT-402

    WALDIR DE MORAESBL-20/APT-104

    WALESKA GOMES RABELOBL-11/APT-303

    WANDERLUCIA SOUSA DOS ANJOSBL-12/APT-401

    WANDERSON MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRABL-18/APT-304

    WILMARYS JOSE HERNANDES COVABL-17/APT-501

    WILSON DE OLIVEIRA LIMA FILHOBL-15/APT-302

    WUPSLANDER TADEU MACEDO DE OLIVEIRABL-03/APT-302

    ZILDA ALVES ROBERTOBL-01/APT-201

    *Com informações da assessoria

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