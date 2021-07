Aluno da rede municipal ganha cadeira de rodas da Prefeitura de Manaus

O aluno especial da Secretaria Municipal onas Alves dos Santos, de 5 anos, recebeu uma cadeira de rodas nova da Prefeitura de Manaus de Educação | Foto: Alex Pazuello/Semed

Manaus (AM) - O aluno especial da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Jonas Alves dos Santos, de 5 anos, recebeu uma cadeira de rodas nova da Prefeitura de Manaus, para auxiliar na sua locomoção diária.



A entrega foi realizada nesta segunda-feira,12/7, durante um evento com os pais dos estudantes do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Profª Odete de Araújo Puga Barbosa, no Petrópolis, zona Sul da capital.

O secretário de Educação, Pauderney Avelino, destacou que uma das prioridades da nova gestão da Educação de Manaus é humanizar o tratamento dado às pessoas, buscando a excelência no processo de ensino e aprendizagem.

" O prefeito David Almeida sempre tem uma recomendação para os professores das nossas escolas. ‘Deem a aula para os alunos como se fosse para os seus filhos’. Isso é muito bom e é a recomendação que estamos dando para os nossos gestores e, com isso, estamos ganhando ações para melhorar as vidas dos nossos alunos " Pauderney Avelino, secretário de Educação

A mãe do aluno, a dona de casa Lucélia dos Santos, afirmou que ficou feliz pelo filho ter recebido a cadeira em um momento importante.

" Eu estou muito feliz, muito mesmo. Meu filho vai se operar nesta terça-feira e a chegada dessa cadeira veio em bom momento. Não queria colocá-lo em uma cadeira de rodas, mas nesse período ele vai precisar bastante. Agradeço ao prefeito David Almeida, ao secretário Pauderney Avelino e à gestora da escola " Lucélia dos Santos, mãe do aluno

O aluno especial da Secretaria Municipal de Educação onas Alves dos Santos, de 5 anos, recebeu uma cadeira de rodas nova da Prefeitura de Manaus | Foto: Alex Pazuello/Semed

Jonas, que é aluno do 2º período do turno vespertino, sofre de mielomeningocele, microcefalia e pés tortos congênitos, e os pais têm buscado alternativas de melhorias para o filho há anos.

Durante o evento, Pauderney Avelino anunciou que vai auxiliá-los na busca por um tratamento eficaz fora do Estado, para que a criança possa andar normalmente.

A gestora do CMEI Odete Puga, Amanda Macanoni, explicou que o pequeno Jonas passou por uma avaliação de profissionais do Complexo Municipal de Educação Especial (CMEE), da Prefeitura de Manaus, antes de ganhar a cadeira.

" Jonas tinha a necessidade da cadeira, pois ele andava em um carrinho de bebê. Ele passou por uma avaliação de fisioterapeutas do Complexo Municipal de Educação Especial e, graças a Deus, conseguiu a cadeira, que vai servir para locomoção de casa para escola, e aqui no CMEI ele não vai usá-la, pois ele usa um andador da escola " Amanda Macanoni, CMEI Odete Puga

O aluno especial da Secretaria Municipal onas Alves dos Santos, de 5 anos, recebeu uma cadeira de rodas nova da Prefeitura de Manaus de Educação | Foto: Alex Pazuello/Semed





*Com informações da assessoria

Leia mais:

Com trabalho de cadeirante, PcDs em Manaus realizam sonho de 'pedalar'

Projeto em Manaus proporciona esporte acessível para PCDs