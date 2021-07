David Almeida fiscaliza recuperação de ruas no conjunto João Paulo 2

O prefeito David Almeida fiscalizou, nesta terça-feira as obras de recomposição asfáltica, do pacote de "Obras de Inverno" | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - O prefeito David Almeida fiscalizou, nesta terça-feira, 13/7, as obras de recomposição asfáltica, do pacote de "Obras de Inverno" nas vias no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

No local, o chefe do Executivo municipal destacou o trabalho de qualidade executado pelas empresas terceirizadas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com a determinação de melhorar a mobilidade urbana da capital amazonense.

" Nós estamos na zona Leste, Jorge Teixeira, fazendo a recuperação de cinco ruas, um trabalho que tenho certeza que está sendo bem feito, porque eu tenho vindo pessoalmente fiscalizar um trabalho de qualidade e que a população tem reconhecido e agradecido. É nosso dever, obrigação, e eu, como gestor da cidade, venho pessoalmente fazer a fiscalização " David Almeida, prefeito de Manaus

A recomposição asfáltica de centenas de vias por todas as zonas de Manaus tem sido realizada desde o início da gestão.

O serviço ganhou reforço com o pacote de "Obras de Inverno", programa inovador da prefeitura, por meio de empresas terceirizadas, que tem o objetivo de alcançar 1,7 mil ruas, além das obras da própria Seminf, e as do pacote de “Obras de Verão”, inseridas no programa de Crescimento Econômico e Social "Mais Manaus”.

" O balanço até agora, e das nossas metas, é totalmente positivo, isso nos impulsiona, nos motiva. Nesse primeiro momento, são 4 mil ruas contratadas, iremos contratar mais 10 mil ruas, e vamos chegar em todas as ruas da cidade de Manaus " David Almeida, prefeito

