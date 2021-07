Wilson Lima inspeciona obra de reforma do Caic Dra. Maria Helena

A unidade é uma das cinco que vão ampliar a oferta de especialidades para crianças e também para o público adolescente | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima inspecionou, nesta quarta-feira (14/07), a reforma do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Dra. Maria Helena Freitas de Góes, situado na avenida Chico Mendes, bairro Novo Israel, na zona norte da capital.

A unidade é uma das cinco que vão ampliar a oferta de especialidades para crianças e também para o público adolescente.

Por conta dessa nova configuração no atendimento, as unidades desse tipo serão denominadas de Caic+ Especialidades, destacou o governador.

" Todo esse conjunto de ações faz parte do nosso programa Saúde Amazonas. Há uma importância muito grande no funcionamento dessas unidades de saúde que atendem um público muito específico que é a pediatria. As obras civis estão sendo concluídas, e nós estamos ampliando a quantidade de especialidades, vamos colocar mais cinco especialidades, por isso é o Caic+ " Wilson Lima, governador

Assim que as obras forem concluídas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), a Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) dará início à instalação de equipamentos e mobília para atender os pacientes.

Ainda com as obras em curso, o Estado já atua na contratação das novas especialidades que a unidade passará a oferecer.





" Vamos entregar uma obra para dar mais conforto aos trabalhadores da saúde, aos servidores públicos, mas, acima de tudo, à população que procura um atendimento na área de saúde para as crianças " Wilson Lima, governador

Reforma – Há 11 anos o Caic Dra. Maria Helena de Freitas Góes não passava por obras de infraestrutura. Os trabalhos foram 95% executados e, ao todo, o Governo do Amazonas está investindo R$ 464.626,35 para readequar a unidade.

A reforma contempla consultórios médicos, banheiros, recepção, área de espera, cobertura, com serviços de pintura, troca e revitalização dos pisos, esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias.

A unidade é uma das cinco que vão ampliar a oferta de especialidades para crianças e também para o público adolescente | Foto: Diego Peres/Secom





Demais unidades – Além do Caic Dra. Maria Helena de Freitas Góes, também estão no processo de revitalização e reorganização as seguintes unidades:Alberto Carreira, Dr. Afrânio Soares, Dra. Josephina de Mello e Ana Braga.

Esta última teve as obras físicas finalizadas e está sendo equipada pela SES-AM. Todas, consequentemente, serão denominadas de Caic+ Especialidades.

As reformas foram idealizadas pela primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, e essas cinco unidades integram o projeto Criança Amazonas, executado pela SES-AM.

O projeto é integrante do Programa Saúde Amazonas, no eixo de reorganização da rede de assistência ambulatorial. A meta é ofertar 21 mil consultas por mês nas cinco unidades.

A proposta do Caic+ Especialidades é ampliar o atendimento, além da pediatria, que já é ofertada nesse tipo de unidade, e passar a ofertar atendimento de média complexidade nas especialidades médicas de neurologia, nutrologia, ortopedia, pneumologia e psiquiatria, endocrinologia, gastroenterologia, além do atendimento ambulatorial pediátrico geral.

Com a reestruturação, o Governo do Amazonas reduzirá o tempo de espera para atendimento em subespecialidades pediátricas, além de apoio diagnóstico e terapêutico.

A previsão é que, até o fim deste ano, as unidades Dra. Maria Helena Freitas de Góes, no Novo Israel, zona norte; Alberto Carreira, no bairro Compensa, zona oeste; e Ana Braga, no São José, zona leste, comecem a atender a população.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Jarupá, investimento de R$2,3 milhões irá melhorar abastecimento

Governo vai assumir abastecimento de água em São Gabriel da Cachoeira

Buscando conforto dos pacientes, dois Caics são reformados em Manaus