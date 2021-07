Bairro Lírio do Vale recebe obras de drenagem profunda

os trabalhos estão concentrados e intensificados na implantação dessa nova tubulação. | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus trabalha nas obras de implantação de rede de drenagem profunda no bairro Lírio do Vale 1, zona Oeste da capital. Nesta quarta-feira, 14/7, aproximadamente 70 metros de novas tubulações em concreto são instalados na localidade, na rua General Glicério, além da construção de quatro caixas coletoras de efluentes pluviais, que irão proporcionar o fluxo correto das águas, evitando as constantes inundações, erosões e afundamento da via.

A Seminf está trocando toda a tubulação antiga por nova canalização subterrânea em concreto armado e caixas coletoras, que darão a vazão correta das águas das chuvas.

De acordo com a engenheira Socorro Diniz, responsável pelo Distrito de Obras da zona Oeste, os trabalhos estão concentrados e intensificados na implantação dessa nova tubulação.

“A determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, é que, diante dos transtornos causados à população, nossa atuação seja imediata. Não estamos medindo esforços para solucionar o problema em definitivo e acabar de vez com os alagamentos na área", explicou Socorro.



O local receberá, ainda, o serviço de drenagem superficial com a implantação de meio-fio e sarjeta em concreto, que são fundamentais para a conservação do asfalto. As equipes do Distrito da zona Oeste, além de trabalhar nas drenagens profundas e superficiais, atuam também nas obras de tapa-buraco, pavimentação asfáltica, entre outos serviços básicos necessários para melhorar a infraestrutura das comunidades.



