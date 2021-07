Em Manaus, liberada pista do lado direito da Avenida Eduardo Ribeiro

Agentes de trânsito estão no local para orientar os condutores quanto às alterações do trânsito no local | Foto: Sidney Mendonça / IMMU

Manaus (AM) - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Prefeitura de Manaus, liberou, na manhã desta quarta-feira, 14/7, a pista do lado direito da avenida Eduardo Ribeiro, na praça do Relógio. Outra mudança é o retorno do sentido da avenida Sete de Setembro, no trecho entre as avenidas Getúlio Vargas e Eduardo Ribeiro, que volta a trafegar no sentido Centro, como era antes das intervenções devido à cheia do rio Negro.

Ainda em relação à Sete de Setembro, os veículos que trafegam na avenida Getúlio Vargas voltam a ter as opções de entrar à direita na Sete de Setembro em direção à Eduardo Ribeiro. Os veículos que trafegam na rua Floriano Peixoto, nas imediações na praça da Polícia, também voltam a ter a opção de dobrar à esquerda na Sete de Setembro, também em direção à Eduardo Ribeiro.

Agentes de trânsito estão no local para orientar os condutores quanto às alterações do trânsito no local.

Ônibus

Na segunda-feira, 12/7, a Prefeitura de Manaus liberou a circulação dos ônibus do sistema de transporte urbano, no Centro, após técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) avaliarem a situação e realizarem serviços de tapa-buracos no local afetado pelas alagações do rio Negro.

O terminal estava interditado desde o dia 1° de junho, quando foi constatado que os ônibus não estavam mais conseguindo transitar na rua Marquês de Santa Cruz e na avenida Floriano Peixoto, por conta da subida das águas do rio Negro.

*Em Tempo com informações da assessoria

