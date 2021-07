Avenidas Eduardo Ribeiro e Floriano recebem sanitização em Manaus

O trabalho aconteceu para garantir a higienização das vias | Foto: Cristhian Guerreiro/Casa Militar

Manaus (AM) -As águas do Rio Negro começam a baixar após o recorde da cheia em 2021. Aos poucos, a rotina de comerciantes e pedestres do Centro de Manaus começam a voltar ao normal.

A Prefeitura de Manaus realizou, na manhã desta quinta-feira (15) uma ação de sanitização nas avenidas Eduardo Ribeiro e Floriano Peixoto, no Centro.

Por determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, o trabalho aconteceu para garantir a higienização das vias e a retomada segura de atividades comerciais, o fluxo dos veículos e a circulação dos pedestres.

Com a descida do nível do rio Negro, que chegou a atingiu a marca histórica de 30,02 metros neste ano, a Defesa Civil realizou a retirada de mais de mil metros de pontes metálicas que estavam em torno da praça do Relógio, no centro de Manaus. Com isso, o local precisou ser sanitizado, em decorrência do tempo que a água ficou parada no local.

" importante para evitar, principalmente, a proliferação de doenças. Nesse período da cheia, nós temos a presença de roedores e cobras, sendo prejudiciais à saúde. Esse trabalho é feito para que se possa mitigar esses tipos de doenças causadas por esses vetores " major Robson Falcão, diretor de Operações da Defesa Civil

Para que os carros de limpeza pudessem realizar a ação de sanitização na praça da Matriz, terminal de passageiros e praça do Relógio, o IMMU esteve no local para que a trafegabilidade fosse mantida sem alterar a rota das principais avenidas.

Os técnicos da Ageman vistoriaram o trabalho de sanitização das áreas do Centro atingidas pela cheia do rio Negro .

A força-tarefa foi coordenada pela Casa Militar, com o apoio da Defesa Civil, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), e teve, ainda, a parceria da concessionária Águas de Manaus.







