Prefeitura de Manaus fiscaliza serviços de iluminação em praças

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), deu início à fiscalização dos projetos de modernização da iluminação pública das praças de Manaus. A iniciativa, de acordo com a prefeitura, visa garantir mais conforto e segurança aos frequentadores desses espaços.

Os trabalhos de vistoria começaram pela praça Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O espaço está recebendo 32 novos pontos de iluminação com três luminárias a LED de 40 watts.

A revitalização está sendo executada pela concessionária Manaus Luz, como parte do Plano de Modernização e Eficientização do Sistema de Iluminação Pública de Manaus, o qual prevê a troca de lâmpadas convencionais por LED com meta de implantar LED em 100% dos pontos de iluminação da capital.

As vistorias ocorrem diariamente e estão sendo coordenadas pela Diretoria de Gestão Energética e Iluminação Pública (Digen), da Ageman. “Quando você moderniza a iluminação das praças, você também garante mais segurança tanto para quem frequenta esses espaços, como para os motoristas que utilizam as vias e até para os moradores próximos", afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

Ainda de acordo com Fábio Alho, a Ageman está acompanhando a execução dos projetos, conferindo se realmente as luminárias são de LED, conforme prevê o contrato, se a luminosidade está atendendo aos parâmetros técnicos.

Na próxima semana, a fiscalização vai acompanhar a execução dos trabalhos nas praças Domingos Russo, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul, e Nossa Senhora Auxiliadora, no Centro.

Localidades como o Parque 10; na zona Centro-Sul; Dom Pedro, na zona Oeste; e o conjunto Tiradentes, na zona Leste, também já foram beneficiadas com ações de manutenção e de revitalização, com a instalação de LED.

