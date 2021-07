Ruas do Parque das Laranjeiras recebem serviços de infraestrutura

A ação vai contemplar mais de dois quilômetros de vias com drenagem | Foto: Mayra Anjos/Seminf

Manaus (AM) - Nove ruas com solo natural, localizadas no conjunto Parque da Laranjeiras, bairro Flores, zona Centro-Sul realiza a implantação de infraestrutura total por parte da Prefeitura de Manaus. A ação vai contemplar mais de dois quilômetros de vias com drenagem, terraplanagem e asfalto.

Seminf

Nesta sexta-feira, dia 16, nesse primeiro momento de obras, as equipes da Seminf trabalham a terraplanagem e a drenagem profunda na rua Wenceslau Braz. Simultaneamente, outra equipe executa a implantação de aproximadamente 300 metros de drenagens profundas com tubulações em concreto armado em outras vias, que está mudando a realidade da população.

Ruas asfaltadas

Na sequência, as ruas serão totalmente asfaltadas e concluídas com drenagens superficiais, que devolverá a dignidade para mais de 200 famílias que moram na área, conforme a determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta.

De acordo com Rotta, a cada semana os serviços são intensificados em todas as zonas geográficas da cidade, inclusive em áreas que nunca haviam recebido obras de infraestrutura básica. “Estamos em uma área habitacional de extrema importância para Manaus, porém aqui, inacreditavelmente, essas nove vias não tinham infraestrutura básica nenhuma, mas agora a realidade é outra. Nossas equipes estão implantando infraestrutura básica total, começando do zero, inclusive com redes de drenagens que darão a correta vazão das águas, evitando transtornos futuros”, concluiu Rotta.