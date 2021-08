Moura Tapajóz inicia programação do "Agosto Dourado" sobre amamentação

A ação contou com uma mesa-redonda sobre o tema “Proteja a amamentação: uma responsabilidade compartilhada”, uma palestra sobre a importância da doação de leite humano | Foto: Ingrid Anne/Semcom

Manaus (AM) - Com ações voltadas ao esclarecimento e à sensibilização sobre a importância da amamentação tanto para os bebês quanto para a sociedade, a maternidade Dr. Moura Tapajóz, da Prefeitura de Manaus, deu início, nesta terça-feira (3), às 10h, à programação oficial de atividades educativas do município de Manaus em alusão à Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) e ao Agosto Dourado.

Este ano, o tema definido pela Aliança Mundial para Ação de Aleitamento Materno (WABA, na sigla em inglês) é “Proteja a amamentação: uma responsabilidade compartilhada”.

A iniciativa, em Manaus, é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente e da Rede Cegonha.

Ainda em razão da pandemia pelo novo coronavírus e preservando as puérperas e bebês a abertura oficial do evento teve um número limitado de pessoas presentes, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

A ação contou com uma mesa-redonda sobre o tema “Proteja a amamentação: uma responsabilidade compartilhada”, uma palestra sobre a importância da doação de leite humano, além da entrega de certificado para a mãe que foi a maior doadora de leite do ano para a maternidade.

Veja a transmissão:

Agosto Dourado: Campanha de amamentação incentivada pela Semsa, na Maternidade Moura Tapajós. Parte | Autor: Portal Em Tempo





*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em plenário, deputada Joana Darc defende direito à amamentação

Semana Mundial de Aleitamento Materno começa quarta (4) em Manaus