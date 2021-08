Forte chuva causa estragos em Manaus nesta segunda-feira (30); veja

Nas redes sociais, repercutiram vídeos de alagamentos onde moradores falam dos prejuízos | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Após forte onda de calor, manauaras amanheceram nesta segunda-feira (30), com chuva intensa em todas as zonas da capital amazonense.

Durante a manhã, a chuva ainda chegou a cessar, mas logo no início da tarde voltou intensa e trouxe estragos como alagamentos, desabamentos e erosão.

A Defesa Civil de Manaus informou que até o momento já foram registradas seis ocorrências da chuva. Todas estão no cronograma de atendimento e receberão equipes especializadas para avaliar os riscos de estruturas.

Nas redes sociais, repercutiram vídeos de alagamentos onde moradores falam dos prejuízos causados pela chuva.

Foram registradas seis ocorrências da chuva. | Foto: Reprodução

No Centro de Manaus, comerciantes foram prejudicados com as alegações. Os trabalhadores gravaram a grande quantidade de lixo sendo levada pela correnteza no alagamento.

Veja vídeos:

Veja a lista de acionamentos a Defesa Civil de Manaus:

Desabamento de casas de madeira no Beco Multibras, Comunidade da Sharp, na Zona Leste de Manaus;

Desabamento de muro na rua 2A, no bairro Distrito Industrial 1, na Zona Sul de Manaus;

Erosão na rua 33, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus;

Alagamentos na rua 8, no Parque Jardim Mauá, na Zona Leste de Manaus, na rua Alameda C, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, e rua boa sorte, no Presidente Vargas, na Zona Sul de Manaus.

A Pluviometria registrada nas últimas 24 horas é de 52,2 milímetros.

Veja os vídeos de ocorrências da chuva:

