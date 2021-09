Manaus terá 40 novos ônibus, segundo a prefeitura

No mês de abril, 42 ônibus novos foram integrados ao sistema de transporte coletivo da cidade | Foto: Ruan Souza / Semcom e Marcely Gomes/Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta terça-feira, 31/8, em um evento na sede da Mardisa Ltda., no bairro da Paz, Zona Oeste, uma série de medidas para melhoria no transporte coletivo da capital amazonense, como a aquisição de 30 novos ônibus intermediários e dez elétricos.

"Nós estamos analisando o produto novo, intermediário - entre o ônibus convencional e o articulado - e que pode transportar até 100 passageiros com um custo bem acessível, dentro do que o sistema pode absorver. Nos reunimos aqui com os representantes da prefeitura, das empresas de transporte e dos trabalhadores, e vamos trabalhar já os primeiros passos para a aquisição de 30 ônibus como esse, e eu já adianto: estamos finalizando as tratativas para aquisição de dez ônibus elétricos, é uma realidade que nós vamos implementar na nossa cidade", salientou Almeida.

O chefe do Executivo municipal referiu-se ao novo ônibus, que foi apresentado nesta terça, 31/8, pela empresa Marquise/Mercedes, denominado "O500 Super Padron", e que conta com, entre outros benefícios: capacidade para 100 pessoas; até 14 metros de comprimento e até cinco portas, podendo ser do lado direito ou esquerdo; motor traseiro de 310 cavalos, causando menor impacto dianteiro; ar-condicionado; volante multifuncional; economia de gasolina; conforto devido à suspensão pneumática; maior acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcDs) com menor altura de piso.