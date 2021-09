Vacinação contra Covid-19 é obrigatória para servidores em Manaus

A exigência só não valerá para os que, por motivo comprovado de saúde, não possam ser imunizados | Foto: Marcely Gomes / Semcom

Manaus (AM)- A Prefeitura da capital amazonense torna obrigatória, a partir de agora, a imunização contra a Covid-19 dos servidores públicos municipais, estagiários e colaboradores de empresa que prestam serviços à Administração Pública Municipal.

A obrigatoriedade está disposta no Decreto 5.146, assinado pelo prefeito David Almeida e publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (1º/9)

De acordo com o decreto, que já está em vigor, o agente público deverá apresentar o comprovante de imunização no órgão ou entidade pública municipal quando solicitado.

A exigência só não valerá para os que, por motivo comprovado de saúde, não possam ser imunizados.





" É mais uma medida de saúde pública que tomamos, pelo bem dos nossos servidores, dos seus familiares e da população, que é assistida por esses trabalhadores nas mais diversas áreas, como saúde, transporte e trânsito. Queremos nossos servidores públicos e toda a população vacinada contra a Covid-19 e sabemos que a vacinação é a arma que temos para vencer esse vírus e voltar à normalidade " David Almeida, prefeito

Os que não cumprirem a determinação estarão sujeitos à sanção disposta no Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei 1.118, de 1º/9/71).

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, reforça a imunização como medida essencial no processo de enfrentamento da pandemia.

" É necessário termos um percentual elevado da população com o esquema completo de vacinação e a colaboração do servidor público, que divide o ambiente de trabalho com outras pessoas, que atua no atendimento direto à população, precisa ser destacada " Shádia Fraxe, titular da Secretaria Municipal de Saúde

Shádia salientou que, mesmo estando com 82% da população vacinada com a primeira dose, o município precisa insistir nas estratégias de ampliação da cobertura vacinal, orientando, sensibilizando e facilitando o acesso à vacina dos que, por algum motivo, ainda não se vacinaram ou ainda voltaram para receber a segunda dose.

