Estudantes de fisioterapia ajudam no atendimento da Policlínica Codajá

Estágio supervisionado no setor de fisioterapia. | Foto: Islânia Lima/Policlínica Codajás

Manaus (AM) - A Policlínica Codajás, da Secretaria de Saúde do Estado (SES-AM), recebe, desde agosto, estudantes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) para estágio supervisionado no setor de fisioterapia da unidade de saúde. As aulas práticas têm o objetivo de capacitar oito graduandos na área prática profissional em fisioterapia neurológica adulta.

As atividades terão a supervisão dos profissionais da Policlínica Codajás: o fisioterapeuta Victor Aquino, na coordenação do setor e como preceptor dos alunos, e o professor e doutor da Ufam em Fisioterapia Neurofuncional, Pedro Baptista.

Pedro Baptista explica que é a primeira vez dos alunos em campo de estágio desde o início da pandemia, e que esta experiência contribui para a vivência deles, com pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). “Por serem estudantes, colocá-los no ambiente ideal é importante e perfeito com o suprassumo do campo. Esses ensinamentos, de forma prática, não conseguimos dar em sala de aula, e a experiência ensina eles a lidar com eventos adversos”, disse.

Além dos ensinamentos e acompanhamento, o contato dos estudantes com os profissionais da unidade contribui para que eles tenham postura e aprendam a atender pacientes neurológicos.

Para a fisioterapeuta do Policlínica Codajás, Ellen Passos, passar os conhecimentos na prática a estes alunos é gratificante, já que o setor possui uma variedade de pacientes neurológicos. “Ganhamos a experiência de estar formando outros profissionais. Não é somente eles que ganham conosco. A lição de vida, que eles nos passam, ajuda a entender a visão do outro, seja pessoal ou profissional”, enfatiza.

Atendimento

O atendimento no setor de fisioterapia do CER III é feito conforme pedido médico, via sistema de regulação (Sisreg). Pacientes que precisem de fisioterapia devem primeiro passar pelo atendimento clínico na Unidade Básica de Saúde (UBS), para o diagnóstico inicial.

A partir desta consulta, o médico clínico avalia a necessidade de fisioterapia e prescreve o encaminhamento, para agendamento via Sisreg em uma unidade de saúde.

*Com informações da assessoria

