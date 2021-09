Veja funcionamento do comércio no feriado de 7 de setembro em Manaus

O comércio no Centro de Manaus deve funcionar de 9h às 13h, conforme horário sugerido aos empresários. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O comércio em Manaus sofrerá mudanças no horário de funcionamento na terça-feira (7), feriado da Independência do Brasil. A maioria dos shoppings abre a partir de 12h, enquanto as lojas do Centro da capital funcionam até 13h.



As mudanças no horário de funcionamento foram divulgadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM). O comércio no Centro de Manaus deve funcionar de 9h às 13h, conforme horário sugerido aos empresários.

Os shoppings devem abrir nos seguintes horários:

Amazonas shopping: Lojas e Praça de Alimentação - 12h às 21h;

Manauara Shopping: Lojas - 13h às 21h - Praça de Alimentação - 12h às 22h;

Manaus Plaza - Lojas - 14h às 20h - Praça de Alimentação - 11h às 20h;

Millennium shopping: Lojas - 14h às 20h - Praça de Alimentação - 12h às 20h;

Ponta Negra Shopping: Lojas - 14h às 21h - Praça de Alimentação - 12h às 21h;

São José Shopping: Lojas - 10h às 16h - Praça de Alimentação - 12h às 16h;

Sumaúma Shopping: Lojas - 12h às 21h - Praça de Alimentação - 12h às 22h;

Studio 5 shopping: Lojas e Praça de Alimentação - 12h às 21h;

ViaNorte shopiing: Lojas e Praça de Alimentação - 12h às 21h.

*Com informações da assessoria

