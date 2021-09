Prefeitura avança com obras na Orla do Amarelinho em Manaus

São 40 homens do regime penitenciário do Amazonas que irão executar serviços. | Foto: Divulgação/Seminf

Manaus (AM) - As obras de revitalização da orla do Amarelinho, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus, seguem adiantadas. Os serviços estão sendo executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a partir do projeto ‘‘Trabalhando a Liberdade”. Nas obras, 40 homens do regime penitenciário do Amazonas executam serviços de melhorias na infraestrutura de toda a extensão da orla.

Nesta quinta-feira, 2/9, os trabalhadores realizam obras no calçamento da área, implantação e melhorias em todos os bancos em concreto, limpeza do gradil e pequenas reformas no geral. Na sequência, serão feitos ainda o paisagismo, podagem e a implantação do mosaico tático.

De acordo com o diretor de engenharia da Seminf, Alessandro Rodrigues, todo serviço é monitorado pela guarda armada terceirizada do sistema prisional do Estado, além da Seap e agentes da Guarda Municipal. “As melhorias na orla do Amarelinho começam a aparecer, o calçamento já está bem adiantado, os bancos, a pintura começa a ter uma nova cara, essa parceria entre a prefeitura e o Governo do Amazonas é o tipo de ação que todos ganham” concluiu Rodrigues.

Projeto e Oportunidade

O “Trabalhando a Liberdade” prevê o uso da mão de obra carcerária em reformas e manutenções dentro e fora das unidades prisionais.

Após análise do perfil psicológico, comportamental e social, os internos podem participar de projetos de remição de pena pelo trabalho, garantindo um dia de pena a menos a cada três dias de trabalho. O objetivo do programa é evitar a retroalimentação dos ciclos de criminalidade e taxas de reincidência no sistema prisional. A primeira parceria foi realizada no mês de julho passado, na revitalização do Passeio do Mindu, no Parque 10, zona Centro-Sul.

