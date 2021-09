Contra criminalidade, câmeras inteligentes já estão nas ruas de Manaus

Ao todo, o programa Amazonas Mais Seguro contempla um conjunto de ações a curto e médio prazo com investimentos de R$ 280 milhões. | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM) - O combate à criminalidade em Manaus pelas forças de segurança tem sido reforçado com o investimento em câmeras inteligentes, ação implementada pelo governador Wilson Lima, por meio do programa Amazonas Mais Seguro. Até o momento, cerca de 150 equipamentos já estão em atividade pelo chamado Cerco Inteligente de Videomonitoramento, dando suporte em ocorrências policiais como roubos de veículos, furtos e apreensões.

As câmeras inteligentes estão integradas ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Os equipamentos são capazes de processar dados e fazer pesquisas em tempo real sobre veículos roubados, furtados, clonados ou com qualquer tipo de restrição.

A tecnologia reforça o trabalho das forças policiais na solução de diversos delitos, facilita abordagens e prisão de pessoas em conflito com a lei.

“Um policial militar vai sair, principalmente a polícia especializada, vai sair da sua base sabendo em que local ela vai, qual veículo vai abordar, já identificando o proprietário e tendo toda a situação praticamente em tempo real, com o alvo que vai ser abordado. Isso economiza tempo, isso representa um ganho muito grande pra sociedade e acima de tudo uma resolutividade do crime”, explicou o governador Wilson Lima durante entrega de 32 viaturas para municípios do interior e equipamentos para a Polícia Civil. Ocorrências



Desde a ativação do Cerco Inteligente pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), as câmeras ajudaram a Polícia Militar a interceptar um trio que realizava arrastões na cidade em um veículo. Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido, além de celulares de vítimas e um revólver utilizado pelo trio. O caso ocorreu no dia 18 de agosto.

Na quarta-feira (1º/9), um indivíduo armado foi preso em um veículo roubado e um foragido da Justiça recapturado. Nesta quinta-feira (02/09), outro foragido foi interceptado. Todos os casos tiveram auxílio das câmeras do Cerco Inteligente de Videomonitoramento.

De acordo com o chefe do Departamento de Tecnologia do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), major Marco Gama, a previsão é instalar 500 câmeras de segurança em toda a cidade, sendo 350 delas capazes de analisar dados.

“Outros veículos já estão sendo alertados. Estamos com viaturas nas ruas verificando esses veículos com alerta e fazendo a abordagem e se preciso apreensão e recuperação do veículo”, destacou. Tecnologia



O Cerco Inteligente de Videomonitoramento é uma das novidades do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima. Ao todo, serão instaladas 500 câmeras em pontos estratégicos de Manaus, até o final do ano. Com o projeto, o governo amazonense está aplicando recursos da ordem de R$ 34,7 milhões.

Ao todo, o programa Amazonas Mais Seguro contempla um conjunto de ações a curto e médio prazo com investimentos de R$ 280 milhões, promovendo a integração dos órgãos de segurança para que seja possível alcançar a redução das taxas de homicídios e outras modalidades criminais.

