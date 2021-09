Parque do Idoso retorna com atividades presenciais em Manaus

Para o segundo chamamento, serão oferecidas 356 vagas somente para os idosos que já estão matriculados no parque | Foto: Divulgação / FDT

Manaus (AM)- O Parque Municipal do Idoso localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, retoma as atividades presenciais de forma gradativa e obedecendo todos os protocolos sanitários, de combate à Covid-19.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Programa Conviver, da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas, informou que idosos com 60 anos ou mais podem voltar a usufruir do espaço, que oferece atividades físicas e socioeducativas.

Em um primeiro chamamento, foram disponibilizadas 1.110 vagas para aulas de canto, violão, artesanato, além de hidroginástica e pilates, ginástica elaborada, entre outras, ações do Programa Conviver, oferecido pelo PMI.

Para o segundo chamamento, serão oferecidas 356 vagas somente para os idosos que já estão matriculados no parque e que já frequentam esses espaços.

Inscrições

Para participar das atividades, os interessados devem fazer a inscrição on-line, por meio do site da Fundação Dr. Thomas (FDT), no endereço doutorthomas.manaus.am.gov.br .

Caso o idoso tenha dificuldade de acesso ou no preenchimento das informações, a inscrição pode ser feita pelos telefones (92) 98842-1289 ou (92) 98844-5699 com o auxílio da equipe.

Os idosos já inscritos deverão realizar a entrega e atualização dos seguintes documentos: RG, comprovante de residência, carteira de vacinação (comprovando a imunização contra a Covid-19), 2 fotos 3×4, exame cardiológico e geriátrico liberando a prática de atividades físicas. O prazo é divulgado nas redes sociais da fundação.

Nesse primeiro momento as atividades serão disponibilizadas apenas para os idosos já matriculados no Programa Conviver, no período anterior à pandemia. No ato da inscrição, o idoso pode escolher uma atividade física e duas socioeducativas.

Uma das principais medidas adotadas pelo parque é a exigência da carteira de vacinação, comprovando a imunização contra a Covid-19. As turmas das atividades oferecidas foram reduzidas em 50% para a proteção dos idosos, além disso, o espaço dispõe de álcool em gel 70%. O uso de máscara é obrigatório durante a permanência no local.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Centro de Convivência do Idoso comemora 13 anos de serviço