Quase 20 mil pessoas saíram de Manaus no feriado prolongado

Manaus (AM) - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) divulgou, na manhã desta quarta-feira (8), o balanço da Operação Viagem Segura – Semana da Pátria .

Da sexta-feira (3) até a terça (7), 19.935 pessoas deixaram Manaus utilizando embarcações e veículos (ônibus, micro-ônibus, vans e similares) que operam no serviço de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal de passageiros.

O número total de fiscalizações realizadas pela Agência Reguladora do Estado chegou a 1.040. Destas, apenas uma operadora do transporte rodoviário cometeu uma infração grave, referente à superlotação, descumprindo as determinações do Decreto Estadual n° 44.442.

O condutor do ônibus assinou um auto de constatação, o que pode resultar em uma multa, após finalização de processo administrativo, no valor de até R$ 4.636,42 (no caso de reincidência, o preço pode dobrar) para a empresa, assim como a cassação da licença para atuar no modal.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, avaliou o resultado da operação como positivo.

" eguindo determinação do governador Wilson Lima, nós da Agência Reguladora do Amazonas desenvolvemos a operação, tendo seis pontos de fiscalização nas principais saídas da capital. Conseguimos garantir uma maior segurança para os usuários que utilizam os modais rodoviário e hidroviário. Além disso, intensificamos as vistorias em relação às medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 " João Rufino Júnior, diretor-presidente da Arsepam

Ainda de acordo com o gestor, novas operações estão sendo elaboradas pelas equipes técnicas da autarquia, em parceria com outros órgãos, para ocorrer nos próximos feriados.

Mais dados

Segundo o balanço da Arsepam, por meio do serviço de transporte rodoviário, 6.965 passageiros deixaram a capital, sendo a maior saída registrada com 940 usuários, no dia 3 de setembro, no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), bairro Flores, zona centro-sul.

O número total de veículos fiscalizados foi 627. Ao todo, 3.194 pessoas optaram por deixar a capital pela Rodoviária de Manaus, principal ponto de saída, e o destino mais procurado foi Itacoatiara, município distante 176 quilômetros de Manaus.

Por meio do modal hidroviário, 12.970 pessoas deixaram a capital em direção a outros municípios do estado – o principal destino foi Careiro da Várzea, distante 25 quilômetros de Manaus.

O Porto da Ceasa registrou a maior saída de passageiros, totalizando 7.003. No entanto, o Porto Público Privatizado de Manaus, no Centro, contabilizou a maior saída em um dia, em 4 de setembro, sendo de 1.734 pessoas. Ao todo, 413 embarcações foram vistoriadas.

A Ouvidoria da Arsepam conta com atendimento 24 horas para receber denúncias e sanar dúvidas, por meio do WhatsApp (92) 98408-1799.

Mais informações podem ser obtidas no endereço eletrônico arsepam.am.gov.br.

