Vice Marcos Rotta fiscaliza revitalização da comunidade em Manaus

Manaus (AM) - O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, fiscalizou, na última quarta-feira (8), os trabalhos de revitalização das vias da comunidade das Garças, no bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital, iniciados no começo do mês, por determinação do prefeito David Almeida .

" A comunidade nunca recebeu qualquer intervenção de infraestrutura, tendo vias ainda em barro e grandes problemas com alagações. Agora, pelo menos 400 toneladas de asfalto estão sendo utilizadas nas vias, além da implantação de drenagem e muitas outras melhorias determinadas pelo prefeito David Almeida " Marcos Rotta, vice-prefeito

Na comunidade, oito vias estão sendo completamente revitalizadas com a realização de terraplanagem, recuperação de base e aplicação de fresa, para garantir a durabilidade, asfaltamento , além de drenagem profunda e superficial, que é a confecção de meio-fio e sarjeta, garantindo o escoamento correto das águas.

Aproximadamente 500 famílias vivem na comunidade, que já recebe serviços de abastecimento de água. Também se estuda a possibilidade da implantação de rede de iluminação pública e outras melhorias para o local.

O atendimento às comunidades tem sido uma marca da gestão do prefeito David Almeida, que semana passada realizou a entrega da revitalização de toda a comunidade São João, na BR-174, onde quase 20 ruas foram completamente revitalizadas, beneficiando mais de 5 mil pessoas.

