Amazonas conta com 55 municípios do interior sem pacientes com Covid

MANAUS (AM) - O Amazonas contava com 55 municípios do interior do estado sem pacientes internados pela Covid-19, até o último domingo (12). Dos 62 municípios, 88,7% zeraram as hospitalizações e sete estão com pacientes pela doença, de acordo com o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).



“A redução das internações reflete o avanço da vacinação contra a Covid-19 no estado. A vacina é a principal arma contra o novo coronavírus. O Governo do Amazonas está vacinando a população a partir de 12 anos e realizando mutirões com resultados positivos. Não podemos perder nenhuma oportunidade de vacinar”, ressaltou o secretário de Saúde, Dr. Anoar Samad.

As taxas de ocupação de leitos Covid-19 no interior estão entre as mais baixas desde o início da pandemia, segundo o secretário executivo de Assistência do Interior da SES-AM, Cássio Espírito Santo. Nenhum paciente está internado em leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) de estabilização para pacientes que precisam de suporte ventilatório. E a taxa de ocupação de leitos clínicos está em 0,5%.

“Contamos com a adesão da população em buscar a vacina para que possamos combater a Covid-19”, afirmou o secretário executivo.

Sem hospitalizações

Estão sem pacientes internados nas unidades hospitalares os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tonantins, Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Alvarães, Japurá, Juruá, Maraã, Tefé, Uarini, Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini, Tapauá, Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Manacapuru e Novo Airão.

Também zeraram as internações os municípios de Codajás, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, Apuí, Borba, Manicoré, Novo Aripuanã, Itapiranga, Silves, Urucará, Urucurituba, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá e Parintins.

Conforme levantamento da SES-AM, além de Manaus, os municípios de Coari, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Humaitá, Itacoatiara e São Sebastião do Uatumã registram internações pela Covid-19, neste domingo.

Indicadores

Houve queda de 65% no número de óbitos, as novas hospitalizações diminuíram 63% e os casos confirmados caíram 61%, no comparativo de agosto de 2020 com o mesmo período de 2021, conforme dados da SES-AM. Os óbitos saíram de 260 para 91; as hospitalizações reduziram de 815 para 302; e o número de casos caiu de 19.356 para 7.569,

A taxa de transmissão em 9 de setembro é de 0,86, ou seja, a cada 100 infectados pela Covid-19 estão transmitindo para outras 86 pessoas. Houve redução de 44% na média móvel de casos, comparada com 14 dias atrás e uma queda de 49% na média móvel de mortes, no comparativo com os últimos 14 dias.

Em todo o estado, 3.494.508 doses de vacina já foram aplicadas em todo o estado até este domingo (12/09), sendo 2.396.222 de primeira dose, 1.051.943 de segunda dose e 46.343 com dose única.

