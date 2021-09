Em Manaus, concurso da OAB reúne faculdades do AM, RR e Chile

Durante a competição, as instituições dividem-se em defender o suposto Estado violador dos direitos humanos e a defesa da suposta vítima. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O 8° Concurso Estadual do Sistema Interamericano de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, (OAB-AM), que teve início nesta segunda-feira (13/9), em Manaus, conta com a participação de estudantes de instituições de ensino superior do Amazonas, Roraima e de duas universidades do Chile, a Universidad de Valparaíso e a Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A competição simula a sessão oral que acontece na Corte Interamericana de Direitos Humanos e segue até o próximo dia 20.



Durante a competição, as instituições dividem-se em defender o suposto Estado violador dos direitos humanos e a defesa da suposta vítima. O evento ocorre, a partir das 14h, no auditório da OAB-AM, localizada da Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, n° 2000. O evento é promovido pela Comissão de Aperfeiçoamento Jurídico e transmitido no seu canal no YouTube.

Além de promover a integração entre acadêmicos de direito a prática jurídica, o evento também procura aproximar a OAB das instituições de ensino superior, visando a qualidade da formação profissional, garantindo excelência na atuação dos futuros operadores do direito.

Neste ano, a competição homenageia, in memoriam, os advogados Bráulio Ghidalevich e Luis Augusto Pestana, além de homenagear, em vida, a advogada brasileira Fabíola Girão Monteconrado, radicada no Chile, com forte atuação na defesa dos Direitos Humanos.

Pelo Amazonas participam as seguintes instituições de ensino superior: La Salle, Ulbra, Fametro, Unip, Ufam, Estácio - AM, Santa Teresa, além da Estácio do Estado de Roraima.

