Prefeito de Manaus acompanha vacinação de garis na sede da Semulsp

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) recebeu a visita do prefeito de Manaus, David Almeida,14/9, data do início da campanha de intensificação da segunda dose de vacina contra a Covid-19, na sede do órgão.

Os trabalhadores de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como garis, atuam na linha de frente na pandemia da Covid-19 e foram vacinados prioritariamente na campanha de imunização na capital amazonense.

A vacinação para esse grupo, com a segunda dose, ocorre na sede da Semulsp, localizada na Compensa, zona Oeste de Manaus.



“Hoje é uma outra realidade na Semulsp, os prédios reformados, as ampliações feitas, instalações dignas, e é uma oportunidade muito importante para estarmos aqui, na aplicação da segunda dose dos nossos servidores da limpeza pública, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que está avançando na imunização da nossa população. Estamos vendo a transformação feita na cidade de Manaus, e também na secretaria, com a valorização dos servidores e a dignidade que nós estamos dando para eles”, enfatizou o prefeito da capital.

O público estimado para vacinação, de pouco mais de mil servidores tem um número abaixo da campanha de primeira dose, quando 3 mil garis foram vacinados, visto que a atual situação da campanha de vacinação na cidade possibilita acesso à dose em dezenas de postos da Prefeitura de Manaus, em todas as zonas da capital.

