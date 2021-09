Após furtos, lâmpadas de LED são instaladas no Tarumã, em Manaus

A ação faz parte do programa “Ilumina Manaus” | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - Após o furto de mais de 400 metros de cabos de energia, na estrada do Cetur, onde dá acesso a comunidades e diversos condomínios no bairro Tarumã, zona Oeste, a Prefeitura de Manaus, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou a fiscalização da instalação de várias luminárias a LED na manhã desta terça-feira (14).

A falta de iluminação gerou falta de segurança e o aumento no número de ocorrências de assaltos no local.

Todas as luminárias são padronizadas de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e instaladas na rua Aldeota e outras três ruas no bairro Tarumã.

De acordo com o diretor da Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM Energia), Robson Goiabeira, que fiscaliza a instalação das lâmpadas a LED, a ação faz parte do projeto “Ilumina Manaus”, lançado na gestão do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, levando a instalação de iluminação a LED em toda a capital, inclusive na zona rural.

" A Prefeitura de Manaus se faz presente aqui no local, repondo todos esses cabos e refazendo toda essa extensão em algo que foi furtado. A UGPM Energia está retornando ao local, fazendo esse trabalho, pois várias ruas aqui do Tarumã estavam na escuridão. Viemos seguindo a determinação do prefeito David Almeida e do vice Marcos Rotta e também atendendo a um pedido dos moradores " Robson Goiabeira, diretor da Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM Energia)

Na gestão do prefeito David Almeida, a UGPM Energia já fiscalizou a instalação de mais de 129 mil pontos de iluminação em LED em toda a cidade de Manaus e em seis comunidades da zona rural.

Também por meio do programa “Ilumina Manaus”, lançado este ano, 120 campos de futebol foram iluminados a LED, além de muitos outros que recebem serviços de manutenção diariamente.

A população de Manaus pode solicitar serviços de instalação de lâmpadas a LED procurando a UGPM Energia, localizada na sede da Secretaria Municipal de Infraestrututa (Seminf), no bairro Aleixo, ou pelas redes sociais da Seminf.

As equipes irão ao local, avaliar cada caso, para levar iluminação de qualidade e a baixo custo em toda a cidade.

*Com informações da assessoria

