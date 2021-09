Prefeitura alerta para ‘fake News’ sobre instalação de câmeras

São falsas as informações sobre a instalação de câmeras para notificações de trânsito na capital | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), esclarece serem falsas as informações sobre a instalação de câmeras para notificações de trânsito na capital.

A prefeitura realiza por meio do CCC, com as 41 câmeras já instaladas em pontos estratégicos da cidade, o monitoramento dos serviços e demandas do município.

Vale ressaltar que os equipamentos não possuem o objetivo de multar ou autuar condutores e pedestres, mas monitorar os locais definidos, para que a prefeitura possa agir de maneira mais célere e ordenada em diversas situações que possam ocorrer.

O Município informa, ainda, que as autuações de trânsito são de responsabilidade dos agentes de trânsito do IMMU que atuam, cotidianamente, nas vias da cidade, visando à maior fluidez e organização do trânsito da capital.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Câmeras de escolas do Amazonas vão ajudar a identificar crimes eleitorais

David Almeida e Queiroga fortalecem atenção básica de saúde em Manaus