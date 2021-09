Escolas de Manacapuru recebem investimentos de mais de R$ 2,2 milhões

A previsão é que as demais tenham os serviços iniciados ainda neste ano. | Foto: Divulgação/Seduc-AM

MANAUS - Para melhorar o atendimento à comunidade escolar de Manacapuru, Região Metropolitana de Manaus, o Governo do Estado investiu mais de R$ 2,2 milhões na revitalização de 11 escolas estaduais do município. Os investimentos estão sendo realizados desde 2019, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, e fazem parte das ações determinadas pelo governador Wilson Lima, para atendimento às unidades de ensino do interior.

Os serviços são, em geral, melhorias nos sistemas elétrico e hidráulico, pintura geral, troca de telhados e, em alguns casos, ampliação de espaços comuns.

No município, das 20 escolas da rede pública estadual, 11 já foram revitalizadas, sendo nove concluídas e outras duas estão com serviços em andamento. A previsão é que as demais tenham os serviços iniciados ainda neste ano.

A secretária de Estado de Educação, Kuka Chaves, destaca a importância da continuidade dos trabalhos em toda a rede estadual de ensino.

“Em dois anos e meio, não paramos com as revitalizações, estamos em trabalho contínuo para alcançar todas as escolas. Uma das nossas frentes de trabalho é para o interior e, desde o início, temos alcançado escolas em situações emergenciais, que não recebiam intervenção há anos”, ressalta a secretária.

O coordenador regional de Manacapuru, Messias Furtado, diz que os reparos fazem os profissionais da Educação, alunos e toda a comunidade escolar terem mais vontade de frequentar as escolas e ainda obter melhores resultados com o ensino.

“Das 20 escolas que nós temos, 15 são na sede do município e cinco são na zona rural. Desse total, mais de dez já passaram pelo processo de revitalização. As escolas revitalizadas representam um grande ganho para a comunidade escolar, porque, a partir do momento em que o educador e o aluno têm um ambiente escolar saudável, confortável, isso favorece o aprendizado e dá melhores condições tanto para os professores quanto para os alunos”, observa Furtado.

Melhorias

O Governo do Amazonas priorizou os reparos nas escolas de todo o estado, dando atenção especial àqueles que já tinham demandas antigas e não eram atendidas. Além das revitalizações, novos aparelhos de ar-condicionado estão sendo instalados onde havia defasagem, para garantir que estudantes e profissionais possam estar confortáveis na sala de aula, mesmo nesta temporada de altas temperaturas.

*Com informações da assessoria

