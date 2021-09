Pagamento do 5° lote do ‘Auxílio Operação Cheia 2021’ está disponível

O cartão ajuda as famílias na aquisição de remédios, comida e produtos de higiene pessoal | Foto: Mário Oliveira/Fundo Manaus Solidária

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus reforça que está liberado o pagamento do quinto lote do “Auxílio Operação Cheia 2021”, no valor de R$ 200, para quem ainda não recebeu o cartão.

A presidente do Fundo, Dulce Almeida, afirma que a Prefeitura de Manaus tem compromisso com os manauaras, principalmente em momentos de grandes dificuldades.

“A gestão do prefeito David Almeida encerra um processo decorrente da enchente recorde deste ano, sempre empenhada no compromisso de cuidar de cada manauara a partir desse benefício, buscando solucionar e amenizar os sofrimentos vividos diariamente pela população”, garantiu. O Fundo Manaus Solidária informa também que não está fazendo nenhum cadastro para novos beneficiários e, sim, firmando compromisso com o manauara. Também ressalta que a entrega dos cartões acontecerá por meio de agendamento pelo aplicativo do WhatsApp no número: 92 98842 3017, tanto para os novos beneficiários, quanto para os remanescentes.

Em caso de dúvidas, o Fundo Manaus também atende pelo e-mail [email protected]

Auxílio Operação Cheia

O cartão “Auxílio Operação Cheia 2021” ajuda as famílias na aquisição de remédios, comida e produtos de higiene pessoal.

A renda também é um complemento do auxílio-aluguel no valor de R$ 300, pago pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

