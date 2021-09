Prefeito anuncia entrega das obras do Distrito para sexta (17)

David Almeida na vistoria nas obras de infraestrutura realizadas no Distrito Industrial | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - Na manhã desta quarta-feira (15), o prefeito de Manaus, David Almeida, realizou a última vistoria nas obras de infraestrutura realizadas no Distrito Industrial, localizado na Zona Sul da capital.

Ele anunciou a entrega oficial da revitalização para a próxima sexta-feira (17) com a presença do superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), general Algacir Polsin.

"Esse foi um contrato assinado em 2016, e, quando assumi a prefeitura, a obra estava parada. Nós repactuamos com as empresas e com a Suframa e retomamos o lote 1 e 3 no dia 5 de abril, e lote 2, no dia 5 de maio. Estipulamos o prazo até o dia 15 de setembro, que é hoje, para a entrega das obras, que já estão totalmente concluídas e nós estamos agora só finalizando a questão de limpeza e pintura. Agora, a prefeitura entra até a sexta-feira, com arborização e paisagismo, para que, na sexta-feira à tarde, com o superintendente da Suframa, general Polsin, façamos a entrega oficial da obra", enfatizou Almeida.

Para realizar a fiscalização, o chefe do Executivo municipal fez questão de contar com a presença dos responsáveis pelas empresas terceirizadas que, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), foram responsáveis pela revitalização das vias do importante bairro de Manaus.

O prefeito de Manaus relembrou que essa obra é apenas o começo da revitalização que a gestão municipal irá realizar no Distrito Industrial.

"Já temos o projeto da construção do museu da Suframa e do parque Gigantes da Floresta, para transformar o Distrito Industrial em um polo turístico. Esse projeto é para os quatro anos da minha gestão. Mas tudo começa com essa reestruturação da revitalização", afirmou o prefeito.

Asfaltamento

David Almeida reafirmou que o planejamento da gestão municipal é recapear 10 mil ruas na capital. Além disso, frisou que esse será o último ano em que as equipes da Seminf irão realizar ações de tapa-buraco.

"Esse é o último ano que nós vamos trabalhar a questão do tapa-buracos. A partir de agora, com a finalização da contratação das nossas 10 mil ruas de recapeamento, vamos dotar a cidade de Manaus de uma infraestrutura melhor, de uma melhor qualidade e mais duradoura. Portanto, é uma nova perspectiva que se abre para Manaus, e a prefeitura cumpre com aquilo que acordou com a população na época da eleição", finalizou.

