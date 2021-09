Equipes vencedoras da ‘Manaus Visão Hack 2021’ recebem premiação

O evento reuniu programadores, desenvolvedores de softwares, designers, empreendedores, dentre outros profissionais de tecnologia | Foto: Altemar Alcantara/Semcom





MANAUS (AM) - As três equipes vencedoras da maratona “Manaus Visão Hack 2021”, foram premiadas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Visão Amazônica, em cerimônia que aconteceu na noite desta quarta-feira, 15, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro Histórico de Manaus.

Vencedores

A equipe Eureca Tech, campeã da competição, ganhou uma viagem com tudo pago, para um centro tecnológico do Brasil e mais dois meses de mentoria com uma equipe técnica, que vai auxiliar no aprimoramento do protótipo criado na competição.

Já as equipes vencedoras do 2º lugar (Ustech–UNN) e do 3º lugar (Medellín) ganharam dois meses de mentoria gratuita, também para aprimorar seus protótipos.

Hackathon

O termo hackathon é conhecido no universo da tecnologia como a junção das palavras em inglês hack (programar bem) e marathon (maratona). A competição ocorreu entre os dias 27 e 29/8, no Casarão da Inovação Cassina, em formato de hackathon, e propôs a criação de soluções tecnológicas e inovadoras para áreas prioritárias da Semef.

O evento reuniu programadores, desenvolvedores de softwares, designers, empreendedores, dentre outros profissionais de tecnologia interessados em prospectar soluções inovadoras e sustentáveis, para áreas estratégicas da administração pública municipal da capital.

Participaram do evento o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, além dos titulares das secretarias municipais de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, e de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Ebenezer Bezerra.