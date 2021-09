Sesi Amazonas oferece atendimento em saúde mental

O atendimento com a psicóloga é realizado as quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h, no SESISAÚDE Unidade Centro, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1116, Centro. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Cerca de um milhão de pessoas morrem por suicídio anualmente e mais de 16 milhões cometem tentativa, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados foram repassados pela psicóloga do Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas), Suene Amanda Gomes dos Santos, que no mês da Campanha Setembro Amarelo alerta sobre os cuidados com a saúde mental.



A psicóloga explica que a Campanha Setembro Amarelo surgiu com a finalidade de levar a conscientização sobre a importância dos cuidados com os aspectos psicológicos e emocionais, além de abrir espaço para discussão sobre a temática suicídio com a população em geral, principalmente os adolescentes e adultos.

“Considerando que devemos falar sobre saúde mental em todos os meses do ano com nossas crianças e adolescentes, buscamos trabalhar de forma preventiva os cuidados adequados para uma mente saudável”, disse a psicóloga, que trabalha com atendimentos emergenciais e psicoterapêutico no SESI.

Escuta emergencial



O serviço Escuta Emergencial do SESI tem como finalidade minimizar o sofrimento emocional, proporcionando o acolhimento e escuta empática, respondendo ao indivíduo no momento de urgência às suas demandas psicológicas. Geralmente tem duração de 30 a 60 minutos e é realizado em até quatro encontros.

“Os casos de emergência podem estar relacionados a situações de crise, conflitos, perdas e luto, necessidade de orientações psicológicas, dentre outras que necessitem deste cuidado”, explica a psicóloga.

Neste mês, o SESI dispõe do Pacote Psicoterapia Setembro Amarelo que, de acordo com a psicóloga, consiste no tratamento colaborativo baseado na relação entre o paciente e psicólogo, que trabalham juntos na busca de resolução das questões emocionais desejadas.

Como é realizado o atendimento com a psicóloga do Sesi em Manaus?

O atendimento com a psicóloga é realizado as quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h, no SESISAÚDE Unidade Centro, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1116, Centro.

Os serviços de psicologia também são realizados no SESISAÚDE Unidade Leste, de segunda a sexta-feira.

As Unidades do SESISAÚDE funcionam, de segunda a sexta, das 7h às 17h, e aos sábados das 7h às 12h. Mais informações pelos números 3186-6610 ou 3186-6611.

O que é psicoterapia?

A psicoterapia proporciona às pessoas a oportunidade de pensar sobre si, seus sentimentos e comportamentos, além de favorecer a pessoa na mudança necessária diante de suas questões emocionais, possibilitando também a oportunidade de autoconhecimento. “Dessa forma, o sofrimento emocional é minimizado, contribuindo para melhor entendimento e mudança no modo de agir, pensar e sentir das pessoas”, explica a psicóloga.

Em relação ao tempo para realização dos encontros, os psicólogos preferem não fixar um tempo. O paciente pode alcançar bons resultados já em cinco sessões, assim como pode existir a necessidade de um processo mais longo podendo ocorrer durante meses ou anos para serem alcançados.