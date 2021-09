Feirão da casa própria acontece dias 18 e 19 de setembro em Manaus

No sábado, o Feirão acontece das 8h às 20h e no domingo das 9h às 15h | Foto: divulgação

Manaus (AM) - O projeto da casa própria recomeça com a melhora nos índices da pandemia, em Manaus. E aos que querem adquirir um imóvel, a MRV vai realizar nos dias 18 e 19 de setembro o “Mega Feirão de Imóveis MRV”.

O evento, que vai acontecer na Arena Amadeu Teixeira, na avenida Constantino Nery, vai oferecer imóveis com diferentes condições comerciais e voltados para públicos dos mais diversos perfis.

" São desde os imóveis para pessoas com uma renda de R$ 2,5 mil até pessoas com rendimentos maiores. Queremos oferecer condições para que todos possam realizar o sonho da casa própria " Flávia Batista, gestora de vendas

Durante os dois dias de Feirão, os clientes vão encontrar condições facilitadas de negociação, entre as vantagens diferenciadas e exclusivas do Feirão estão: apartamentos com o valor a partir de R$ 139.900; financiamento de até 100% do valor do imóvel; compartilhamento de renda e a possibilidade de receber o imóvel já em 2022.

No sábado, o Feirão acontece das 8h às 20h e no domingo das 9h às 15h. O evento será na área externa da Arena e vai obedecer todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

Com mais de quatro décadas de mercado e o propósito de construir sonhos que transformam o mundo, a MRV é uma das cinco empresas que compõem a plataforma de soluções habitacionais MRV&CO.

Atuando em mais de 165 cidades de 22 Estados e no Distrito Federal é considera a maior construtora e incorporadora da América Latina, tendo como foco empreendimentos residenciais econômicos, com preços acessíveis para um público que busca o sonho da casa própria.

Acesse e conheça mais sobre a MRV: www.mrv.com.br .

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Comprar imóvel? Feirão Digital da Caixa começa no dia 25 de junho

Quer comprar sua casa? Feirão oferta 500 imóveis em Manaus