Área no Mauazinho recebe serviço emergencial para conter erosão

Manaus (AM) - O prefeito David Almeida determinou nesta segunda-feira ( 20) solução rápida para obras emergenciais de recuperação de aproximadamente 40 metros de erosão em um trecho da rua Manoel Henrique Ribeiro, no bairro Mauazinho, zona Sul. O problema, que já dura 10 anos, é acompanhado pela gestão desde janeiro e recebeu uma série de medidas para garantir a segurança da área e dos moradores e, agora, recebe obras definitivas.

O local também irá receber terraplanagem para conter as constantes erosões decorrentes das fortes chuvas. “Desde 2011, esta rua Manoel Ribeiro tem problemas de erosão, e, em 2018, uma grande chuva levou algumas casas dessa importante via no bairro do Mauazinho. Vamos revitalizar essa área, da maneira mais rápida possível, que é um problema muito grande, mais de 40 metros de altura, e nós vamos iniciar o trabalho para finalmente colocar essa rua à disposição da população local”, destacou o prefeito de Manaus.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, a ocorrência é antiga e os moradores esperam uma ação definitiva para a erosão na área. O local já havia recebido mais de 150 metros de drenagem profunda, caixas coletoras que dão a vazão correta das águas pluviais, além da limpeza da área.

A Defesa Civil municipal, órgão da Casa Militar, e a Secretaria Municipal de Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), responsável pelo cadastro da população em situação de risco devido à erosão, irão até o local ainda nesta segunda para avaliar a situação e tomar as medidas cabíveis.





