Inscrição on-line no serviço militar é falsa, diz prefeitura de Manaus

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar, esclarece serem falsas as informações sobre a inscrição on-line para o processo seletivo da Junta do Serviço Militar na capital.

A Casa Militar informa que não há processo seletivo para o ingresso no serviço militar ou inscrições on-line para o alistamento.

O órgão dispõe de uma única plataforma, por meio do site da secretaria ( www.casamilitar.manaus.am.gov.br ), para agendar o atendimento de forma presencial, com o intuito de evitar filas, aglomerações e falta de atendimento.

A instituição reafirma o compromisso com a sociedade em esclarecer que não há qualquer processo seletivo que envolva o alistamento, obrigatório e acessível, para todos os jovens a partir de 18 anos.

O que acontece para quem não se alista dentro do prazo?

Além da multa, quem não se alista no prazo estará em débito com o Serviço Militar e não poderá:

- Obter passaporte ou prorrogação de sua validade;

- Ingressar como funcionário, empregado ou associado em - instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subvencionada;

- Assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios;

- Prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino;

- Obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão;

- Inscrever-se em concurso para provimento de cargo público;

- Exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação; e

- Receber qualquer prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios.





