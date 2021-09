Parque da Criança em Manaus quase pronto para receber os pequenos

David Almeida na vistoria à obra de recuperação do Parque Cidade da Criança. | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida visitou nesta quarta-feira, 22, a obra de recuperação do Parque Cidade da Criança, localizado no bairro Aleixo, zona Centro-Sul da capital.

De acordo com o prefeito, os serviços de recuperação do espaço chegaram a 90% e serão entregues em 12 de outubro, Dia das Crianças. “O cronograma é para que seja finalizada a obra até o dia 30 de setembro, com ajustes finais até o dia 8 de outubro, porém a entrega oficial será no dia 12, Dia das Crianças, com uma programação especial que, com certeza, irá agradar aos pais e filhos. Estou feliz com o que estou vendo, um parque que estava abandonado e que ficará novamente à disposição da população”,

Os espaços do parque eceberam pintura, jardinagem, paisagismo e troca dos telhados. “Um parque como esse traz o acompanhamento da primeira infância. Temos aqui muitas das ações do cotidiano, de cidadania, temos um labirinto que exercita o raciocínio, temos balanços, lojinhas, casinhas, igrejinhas, parte de educação no trânsito, essa é a concepção do parque, que estava abandonado, e nós estamos revitalizando, parabéns para quem o idealizou e construiu, e a nossa prefeitura está fazendo o possível para entregá-lo no Dia das Crianças”, salientou David Almeida.

Programação

Para o Dia das Crianças, o prefeito anunciou que haverá programação festiva no espaço, com todas as medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus. “Ainda essa semana, vamos nos reunir para tratar sobre a programação do Dia das Crianças no parque, e nós vamos ter uma grande movimentação nesse lugar, para podermos entregar às crianças da nossa cidade”, destacou Almeida.

O Parque Cidade da Criança ganhará um espaço “instagramável”, cenário elaborado especialmente para fotografia e interação criativa, para incentivar a população a postar as imagens em redes sociais, como o Instagram. “No parque há uma escada logo na entrada, ao lado direito. Eu falei com a arquiteta e o engenheiro para que esse local seja um espaço a ser lembrado, um marco para onde as pessoas olhem e saibam que é o parque das crianças, tirem fotos. Existem diversos lugares no mundo em que as escadas são pontos turísticos, e nós vamos começar a explorar isso em Manaus”, salientou.

