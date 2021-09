Marcos Rotta diz que obra para conter erosão no Mauazinho é definitiva

Fiscalização na recuperação da área afetada por erosão no Mauazinho. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanhou na manhã desta quarta-feira, 22/9, o andamento das obras emergenciais de recuperação de aproximadamente 40 metros de erosão em um trecho da rua Manoel Henrique Ribeiro, no bairro Mauazinho, zona Sul. A intervenção, iniciada essa semana, foi um compromisso assumido ainda no mês de janeiro pelo prefeito David Almeida e pelo vice Marcos Rotta.

O problema, que já dura 10 anos, já havia recebido recebeu uma série de medidas para garantir a segurança da área e dos moradores e, agora, recebe obras definitivas. O local também irá receber terraplanagem para conter as constantes erosões decorrentes das fortes chuvas.

“Este foi um dos primeiros locais visitados por mim e pelo prefeito David no começo da nossa gestão. Assim que chegamos percebemos o tamanho do desafio. Essas erosões são dos problemas mais difíceis de se enfrentar em Manaus, porém já atuamos em vários pontos como este, que muito em breve também será entregue com a segurança e infraestrutura necessária para a a população”, afirmou Marcos Rotta.

A erosão tem cerca de 160 metros de extensão, além de 40 metros de profundidade, o que torna a obra um grande desafio. De acordo com o vice-prefeito a ocorrência é antiga e os moradores esperam uma ação definitiva para a erosão na área.

O local já havia recebido mais de 150 metros de drenagem profunda, caixas coletoras que dão a vazão correta das águas pluviais, além da limpeza da área.

*Com informações da assessoria

