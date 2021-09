Após risco de desmoronar, obras revitalizam rip-rap no Mestre Chico

Obras de contenção com rip-rap, às margens do igarapé do Mestre Chico. | Foto: Osmar Neto / Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus intensificou nesta quarta-feira, 22/9, as obras de contenção com rip-rap, às margens do igarapé do Mestre Chico, no trecho localizado na avenida Marques da Silveira, bairro Cachoeirinha, zona Sul da capital. A área estava com problemas de desmoronamento e já atingia uma lateral da pista. Os trabalhos foram fiscalizados pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

De forma emergencial, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) iniciaram o serviço de desassoreamento, retificação, contenção das margens e realização do fundo do igarapé, além da implantação de 50 metros de rip-rap, que irá solucionar, de forma definitiva, o problema da erosão que se formava na área.

Mais de 200 sacas de rip-rap estão sendo implantadas e, após a contenção, o calçamento, que também foi danificado, será refeito. De acordo com Marcos Rotta, a Seminf está refazendo a contenção total da área, que já estava em processo erosivo. O trabalho de implantação das sacas com o material necessário vai conter de forma definitiva os problemas na área.