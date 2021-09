Começam testagens para pessoas que participarão de evento na Arena

Na quinta-feira (23), será realizado o segundo dia de testes, também das 18h à meia-noite, na Arena da Amazônia | Foto: Arthur Castro/Secom

MANAUS (AM) - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), iniciou, na noite desta quarta-feira (22), as testagens para detecção de Covid-19 nas pessoas que vão participar do evento teste, que será realizado na Arena da Amazônia, na próxima sexta-feira (24).

O evento acontecerá no dia 24 de setembro, sexta-feira, a partir das 21h, no Pódium Sul da Arena, com show do cantor Tierry .



De acordo com a assessoria, durante a primeira hora de testes, realizados no local do evento, duzentas pessoas, entre público pagante, funcionários e técnicos, foram testadas contra a Covid-19, com todos os resultados negativos.

O teste é uma das exigências para o acesso ao evento, que terá público de 3,5 mil pessoas, sendo 500 a serviço. Outra condicionante é o status vacinal.

"Na primeira etapa é verificada a situação vacinal, se ele tem a primeira dose e se a segunda dose não está atrasada; e passa para a segunda etapa. Se está com as duas doses, esquema completo, também vai passar para a segunda etapa. Se está com a dose única também passa para a segunda etapa", informou a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

No segundo momento, é realizado o teste de Covid-19, do tipo antígeno. Nesta quarta-feira, as testagens começaram às 18h e seguem até a meia-noite. Na quinta-feira (23), será realizado o segundo dia de testes, também das 18h à meia-noite, na Arena da Amazônia.

Quem comprou o ingresso, mas não comparecer para testagem na Arena, deve apresentar um teste de antígeno com resultado negativo - que pode ser feito também na rede privada de laboratórios - na entrada do evento. A entrada sem o resultado negativo, mesmo com o ingresso comprado, não será permitida.

Após o evento, todos os participantes serão monitorados pelo período de 14 dias.

Evento com público

A iniciativa – que também tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) – será o primeiro evento teste com o público e marcará os primeiros passos para a retomada da cadeia produtiva da cultura, além de servir de base para estudos dos órgãos de controle em saúde sobre a realização de grandes eventos.

Durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o governador Wilson Lima enfatizou que todos os eventos culturais precisam ser autorizados pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e seguir os protocolos contra a doença.

Retomada do setor

O evento teste é um importante passo para a retomada da economia da cadeia produtiva da cultura. Para Thiago Sarkis, supervisor de manutenção e conservação da empresa terceirizada que coordenará uma equipe com 15 profissionais de limpeza, no dia do evento, a retomada é fundamental para quem depende economicamente do setor de eventos.

*Com informações da assessoria

