"Ilumina Manaus Rural" leva iluminação de LED para comunidade rural

Os serviços foram fiscalizados nesta segunda-feira. | Foto: Márcio Melo / Seminf

MANAUS (AM) - A comunidade Bom Jesus, localizada no quilômetro 25 da rodovia AM-010, na zona rural da cidade é a sétima localidade rural atendida pelo programa “Ilumina Manaus Rural”.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), levou 35 pontos de iluminação LED a 1,5 quilômetros de extensão na comunidade Bom Jesus.



Os serviços foram fiscalizados nesta segunda-feira (27) pela Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM-Energia).

Lançado pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, em maio, o programa “Ilumina Manaus Rural” prevê que mais de 60 localidades serão atendidas.

" Nosso compromisso com a zona rural foi assumido ainda na campanha. Quem vive nos ramais e em áreas mais afastadas da nossa cidade foi muito negligenciado nos últimos anos, algo que não voltará a acontecer na gestão do prefeito David Almeida, pois estamos levando os serviços da prefeitura a locais aonde eles nunca chegaram " Marcos Rotta, vice-prefeito

O programa, que pela primeira vez na história leva iluminação a LED para as comunidades rurais da capital, foi iniciado na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no ramal da Cooperativa, com acesso pela BR-174 (Manaus-Boa Vista), que recebeu a implantação de 75 novos pontos de iluminação.

Também já foram beneficiadas as comunidades São João, Tupé, Abelha, Nova Canaã e 23 de Setembro.

Benefício

A comunidade Bom Jesus estava há mais de 10 anos sem energia elétrica, e agora, com os novos pontos de iluminação, mais de 140 famílias serão beneficiadas.

O aposentado Cristóvão Neves, 59, morador da comunidade há mais de 20 anos, diz que a maior dificuldade no local era transitar à noite, principalmente por causa de animais peçonhentos na estrada.