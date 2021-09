Rede de drenagem profunda é implantada no Viver Melhor 4

As frentes de obras são desenvolvidas pela Prefeitura de Manaus | Foto: Divulgação/Seminf

Manaus (AM) - A Zona Norte da capital recebe, na manhã desta segunda-feira, 27/9, serviços de infraestrutura básica que visam minimizar possíveis transtornos aos moradores da região.

As frentes de obras são desenvolvidas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), e estão voltadas à implantação de 80 metros de novas tubulações em concreto instaladas na rua Marituba, no Residencial Viver Melhor 4, no bairro Colônia Terra Nova.

A construção de duas caixas coletoras de efluentes pluviais também irão proporcionar o fluxo correto das águas, evitando as constantes alagações, erosões e afundamento da avenida.

Segundo o engenheiro Raidel Pereira, os moradores da rua Marituba enfrentavam vários problemas de alagações por conta da antiga rede de drenagem ter se rompido e estar bastante deteriorada pela ação do tempo e ausência de manutenção.

“Sempre que chovia era um transtorno, os moradores sofriam com as alagações. Aqui existia uma necessidade emergencial da implantação de uma nova rede de drenagem profunda. A orientação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, é priorizar esses casos para minimizar o sofrimento da população por meio de ações estratégicas que visem proporcionar qualidade de vida e dignidade aos moradores”, garantiu Raidel.

As equipes do distrito da zona Norte, além de trabalharem nas drenagens profundas e superficiais, atuam também nas obras de pavimentação asfáltica, entre outros serviços básicos necessários para melhorar a infraestrutura das comunidades.

Vale reforçar que, desde janeiro deste ano, as equipes dos Distritos de Obras da Seminf já atuaram em mais de 550 frentes de drenagens pela capital.

