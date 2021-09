Entrega de documento tem prazo reduzido no Amazonas

O Instituto de Identificação atende, por mês, mais de 12 mil pessoas | Foto: Erikson Andrade/SSP-AM

Manaus (AM) - Novas medidas foram adotadas em Manaus e permitiram reduzir o prazo de emissão do Registro Geral (RG), com fornecimento ao cidadão em até 20 dias, conforme informações do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM).

Em Manaus, o serviço pode ser solicitado nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) a partir de agendamento.

Nas nove unidades do PAC que funcionam na capital amazonense, a emissão dos documentos no mês de julho durou de 8 a 12 dias.

Já nos quatro municípios onde há PACs (Parintins, Iranduba, Itacoatiara e Manacapuru) a entrega levou de 12 a 19 dias.

No ano passado, o Instituto de Identificação implantou o setor de Auditoria e Controle de Cédulas, permitindo maior controle do processo de confecção de carteiras de identidade. Para isso, foram adotados novos protocolos, tramitações por sistema digital, entre outras medidas.

O gerente de Identificação Civil, perito criminal Ivan Farias, explicou sobre as melhorias para atender ao cidadão.

“Nós fizemos melhorias internas no processamento e conseguimos chegar a uma redução desse prazo, dando essa sensação para o cidadão de que a qualidade realmente aumentou”, disse.

Atualmente, o Instituto de Identificação atende, por mês, mais de 12 mil pessoas com o serviço de emissão de RG nas unidades do PAC.

O IIACM é coordenado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

