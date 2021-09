Mauazinho recebe obras de contenção de erosão em Manaus

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atuam com tratores, retroescavadeiras e caminhões na contenção total da área. | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - De forma preventiva e cautelosa, o bairro do Mauazinho, localizado na zona Leste da capital, recebe obras de contenção de um grande talude, uma erosão de aproximadamente 45 metros de altura, na rua Manoel Ribeiro.

A região, geograficamente erosiva , sofria nos períodos de fortes chuvas com alagamentos e desmoronamento de alguns trechos.

Nesta terça-feira (28) as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atuam com tratores, retroescavadeiras e caminhões na contenção total da área.

Mais de 20 mil metros cúbicos de argila serão usados na área, solucionando de forma definitiva o problema de mais de 100 famílias que residem na via. Na sequência, o local receberá drenagens profundas, terraplanagem e asfalto.

O problema ocorreu devido ao acúmulo de lixo que foi se formando por longos anos. Segundo o engenheiro da Seminf, Édson Júnior, responsável pela obra, a primeira etapa do serviço foi a retirada de 2 mil toneladas de lixo doméstico.

Na sequência, as equipes iniciaram a contenção do talude e agora estão atuando na fase do reaterro.

" O problema, que era muito antigo e vinha sendo postergado há anos, agora é solucionado. O prefeito David Almeida e o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, determinaram a execução da obra e estamos fazendo. A polução pode esperar uma área totalmente urbanizada e segura para todos " Édson Júnior, engenheiro da Seminf

Ainda de acordo com Édson Júnior, além da infraestrutura básica, a prefeitura irá implantar uma praça com área para crianças, jovens e adultos compartilharem de forma social e inclusiva com um espaço comum para todos.

O morador Verilson da Silva disse que há mais de 10 anos solicitava serviços e não era ouvido pelo poder público.

" A mobilidade aqui parou, o trânsito foi interrompido, e hoje essa obra praticamente virou ponto turístico na comunidade, trouxe mais esperança de que em dias próximos possa voltar à normalidade. Eu só quero agradecer a todos da Seminf que tem olhado aqui para o bairro do Mauazinho com carinho. Nós temos, além dessa obra, outras que estão acontecendo dentro da comunidade e estamos desde 2011 pedindo melhorias para esse local. Não nos foi dado ouvidos e hoje, com apenas nove meses da gestão do prefeito David Almeida, ele está fazendo e só temos a agradecer " Verilson da Silva, morador do Mauazinho

