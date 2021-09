‘Ponta Negra deve ser aberta neste sábado’, diz prefeito de Manaus

Praia da Ponta Negra | Foto: Tereza Cidade/Amazonasemais

Manaus (AM) - O prefeito David Almeida (Avante) anunciou nesta quarta-feira (29) por meio das redes sociais, que pretende abrir a praia do complexo turístico da Ponta Negra neste sábado, 2, para banhistas. “Estou aqui na praia da Ponta Negra verificando a descida do rio. Ele secou significativamente dando a possibilidade de abrirmos no próximo sábado", informou o chefe do Executivo Municipal.

O prefeito também disse que a abertura será um “evento-teste” para a liberação da praia aos fins de semana e que deve divulgar outras informações ainda nesta quarta-feira, após reunião.

Para iniciar o estudo da reabertura do espaço, a prefeitura leva em consideração o avanço do processo de vacinação contra a Covid-19 e a diminuição no número de novos casos confirmados da doença nos últimos 30 dias na capital do Amazonas.



O local fica aberto de segunda a sexta-feira, de 6h às 17h, e fecha aos fins de semana e feriados, em obediência ao Decreto municipal. A medida foi feita para conter o avanço dos casos de Covid-19 em Manaus.

