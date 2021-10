Bazar do Bem começa hoje em Manaus com espaço para adoção de animais

| Foto:

Manaus (AM) - O Comércio voltado para animais de estimação não para de crescer em Manaus, principalmente com o reflexo da pandemia em que os "pets" foram companhia constante para famílias isoladas. Dessa forma espaços voltados para os bichinhos estarão localizados no "Super Bazar do Bem", evento que começa hoje (1) e vai até domingo (3), na "Arena da Amazônia", com mais de 80 lojas e espaços gourmet.



O evento acontece das 10h às 22h com entrada gratuita, e uso obrigatório de máscara.

A foto é apenas para ilustração. Não condiz com os animais que estarão sendo doados no local | Foto: Divulgação

Para alegria de quem busca um amiguinho estarão disponíveis para "adoção responsável", cães já castrados, vacinados e vermifugados da "Ong Pegadas de Amor" que resgata animais na cidade de Manaus em situação vulnerável, lembrando que a ONG não receberá animais, apenas doará os que estão disponíveis e à espera de pessoas para adotá-los.



Importante lembrar que o abandono de animais é crime previsto em lei.

No espaço também haverá exposição de produtos pet que terão sua renda revertida para a causa animal. Serão aceitas doações de materiais de limpeza e ração em prol do abrigo.

Agenda: Super Bazar do Bem

Data: 01, 2 e 3 de outubro

Horário: 10h às 22h

Local: Arena da Amazônia

Informações: (92) 99252-6637