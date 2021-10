Orla de Envira está prevista para ser entregue neste mês, diz Estado

Revitalização da obra no município | Foto: Divulgação/Seinfra

Manaus (AM) - A conclusão da obra na orla do município de Envira, distante 1.208 quilômetros de Manaus, está prevista para ocorrer neste mês de outubro, conforme afirma o Governo do Amazonas.

Com investimento no valor de R$ 2 milhões, o contrato contemplou a revitalização e ampliação de cerca de 7 mil metros quadrados da orla turística do município, com a implantação de uma praça com pavimentação, paisagismo, lanchonetes, banheiros, construção dos pilares do pergolado, reforma e aparelhamento do coreto e arquibancada.

A realização da obra mostra o compromisso do Governo do Amazonas, na atual gestão, em levar infraestrutura para todo o interior, melhorando a qualidade de vida dos amazonenses.

A nova orla e a praça proporcionarão aos moradores lazer, conforto, além de contribuir com o desenvolvimento social e econômico da população envirense.

Situado na calha do Juruá, na região sudoeste do estado, o município de Envira conta atualmente com uma população de 20.393 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.

