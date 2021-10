Idosos em Manaus participam de passeio turístico pela capital

Os idosos visitaram os principais pontos turísticos de Manaus, como praia da Ponta Negra, Teatro Amazonas e ponte Rio Negro. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), proporcionou a 20 idosos do Parque Municipal do Idoso e da Fundação Dr. Thomas, um passeio turístico pela cidade.



O passeio foi animado pelo palhaço Lero Lero e durou uma hora e trinta minutos. Os idosos visitaram os principais pontos turísticos de Manaus, como praia da Ponta Negra, Teatro Amazonas e ponte Rio Negro.

“Nossa intenção, além de apresentar os pontos turísticos e culturais da nossa cidade para esses idosos, era proporcionar satisfação, pois, passaram muito tempo reclusos, sem sair de casa por conta da pandemia da Covid-19. Essa também é uma maneira de levar um recado para Manaus, de que o turismo não é somente para o turista, o turismo é para a sociedade local, é para quem mora aqui”, destacou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Momento de interação entre os idosos | Foto: Divulgação

Para o vice-presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, o passeio é uma oportunidade de os idosos interagirem de forma segura e feliz. "Nossas equipes fizeram um trabalho seguro, para que nossos idosos pudessem aproveitar o city tour da melhor maneira. Muitos deles estão fazendo esse passeio pela primeira vez", enfatizou.



A aposentada Adeilda Souza, 70, atleta do Parque do Idoso, disse que era a primeira vez que realizava esse passeio. "Hoje pude interagir com outros amigos da Fundação Doutor Thomas, pois só frequento o Parque do Idoso. Então, estou muito feliz. Ver a Ponta Negra neste dia de sol foi muito bacana!", contou.

A programação da Prefeitura de Manaus ainda conta com uma live "Ao Idoso com Carinho", que será transmitida neste domingo, dia 3/10, às 15h, pelo Facebook da prefeitura, com bandas locais e o show nacional do cantor Altemar Dutra Júnior.

Leia mais:

Saiba como ajudar os idosos a se prevenir contra depressão

Parque do Idoso retorna com atividades presenciais em Manaus

Setembro amarelo: prevenir o suicídio na idade tardia