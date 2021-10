Primeiro sábado de reabertura da Ponta Negra tem movimento tranquilo

Em razão das medidas de proteção contra a Covid-19, a praia e o acesso ao banho seguem interditados aos domingos, feriados e pontos facultativos. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O retorno do funcionamento da praia perene do Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, neste sábado, 2/10, foi de atendimento às regras pela população e sem registro de alteração pelo corpo de segurança da Prefeitura de Manaus. Este foi o primeiro sábado que o balneário foi aberto em um dia de fim de semana, desde setembro de 2020, na segunda fase de interdição em razão da pandemia da Covid-19.



Calçadão também foi liberado para passeios e lazer | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Nos dias úteis, a liberação de uso da praia entrou em vigor por meio do decreto do prefeito David Almeida, nº 5.076, a partir do dia 3 de maio de 2021. “Com a descida do rio, deixando a área de praia perene mais extensa, a abertura ao sábado teve o atendimento às regras, com a população indo ao espaço para se divertir com segurança e levando a carteira de vacinação", disse o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente.



Antes da liberação deste sábado, a praia perene recebeu serviços de manutenção, para correção de erosão provocada pelas fortes chuvas e movimentação das águas do rio Negro durante vazante e cheia, assim como o nivelamento da areia na área do balneário.

Famílias se refrescaram embaixo de guarda-sol | Foto: Altemar Alcantara/Semcom





Vacinação

Nos pontos de acesso à praia, equipes da prefeitura orientaram os usuários para que apresentassem a carteira de vacinação, podendo ser a versão digital, por meio do aplicativo ConectSUS com as informações de imunização, que pode ser obtido pela internet. A apresentação será solicitada para melhor controle e com o objetivo de proteger as pessoas que se vacinaram.

Faixa Liberada

Em abril deste ano, o prefeito ampliou o espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas no complexo turístico Ponta Negra com a abertura de uma faixa liberada aos domingos.

Cuidados com a pandemia

A comissão que coordena o complexo turístico reforça a necessidade dos cuidados básicos para a prevenção na pandemia, como uso de máscara e o distanciamento social, além da vacinação e dos reforços da prefeitura para garantir o máximo de imunização à população.