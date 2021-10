Obras de contenção de erosões avançam em Manaus

As erosões foram causadas durante o forte período de chuvas na cidade | Foto: Osmar Neto/Seminf

MANAUS(AM) - Obras emergenciais para conter grandes erosões que levam riscos à vida de moradores em vários bairros da capital são realizadas.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha, de forma contínua. No Mauazinho, zona Leste da cidade, os trabalhos são feitos de forma preventiva e cautelosa na contenção de um grande talude com aproximadamente 45 metros de altura, na rua Manoel Ribeiro.

A região, geograficamente erosiva, sofria nos períodos de fortes chuvas com alagamentos e desmoronamento de alguns trechos.

Mais de 20 mil metros cúbicos de argila serão usados na área, solucionando, de forma definitiva, o problema de mais de 100 famílias que residem na via. Na sequência, o local receberá drenagens profundas, terraplanagem e asfalto.

A primeira etapa do serviço foi a retirada de 2 mil toneladas de lixo doméstico. Na sequência, as equipes iniciaram a contenção do talude e, agora, atuam no reaterro.

Além da infraestrutura básica, a prefeitura irá implantar uma praça com área para crianças, jovens e adultos, compartilharem de forma social e inclusiva com um espaço comum para todos.

O vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, disse que a obra, determinada pelo prefeito David Almeida, está sendo feita emergencialmente, para garantir não apenas segurança , como também lazer aos moradores.

" Aqui no Mauazinho, três famílias que tinham as casas comprometidas já estão em segurança, e nós vamos transformar essa grande área de erosão em um local seguro e de lazer para todas essas pessoas. Os moradores receberão uma área de lazer completa, com parquinhos e praça. A nossa meta é levar segurança e dignidade a essas pessoas " Marcos Rotta, vice-prefeito e titular da Seminf

Já no bairro Cidade Nova, zona Norte, a prefeitura de Manaus também recupera uma área de grande erosão na rua 197 do conjunto Nova Cidade.

A erosão foi causada durante o forte período de chuvas na cidade, deixando o local com um declive muito acentuado, colocando em risco mais de 40 residências.

As obras devem recuperar 100% da área, para evitar que novas erosões aconteçam.

O prefeito David Almeida determinou que as equipes da Seminf, na figura do secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, intensificassem a atuação no local, onde foi feita a regularização dos taludes, que estavam desmoronando.

No local, um dos grandes problemas é a rede de drenagem, formada por uma tubulação, com ligação clandestina do esgoto, que joga água de forma irregular direto na erosão, o que aumentava ainda mais o tamanho da cratera.

A área será totalmente recuperada com cerca de 5 mil metros cúbicos de materiais e entregue aos moradores no prazo máximo de 90 dias, por conta da complexidade no local. A meta é que não haja risco de ocorrer uma nova erosão.

Já no conjunto Cidadão 9, conhecido como conjunto Lula, as obras de contenção da erosão de mais de 120 metros, que ameaçava o desabamento da rua Siri, foram finalizadas.

Agora, o local é seguro para todos. A Seminf atuou, desde o mês de abril, na revitalização da área, que colocava em risco casas e moradores da região.

Uma equipe de 40 homens da Seminf atuou diariamente, com o uso de máquinas escavadeiras, tratores de esteira, rolo compactador, motos niveladoras e retroescavadeiras.

Com os serviços de drenagem finalizados, o local não oferece mais riscos de desabamentos, mesmo com as fortes chuvas.

A rua Siri também foi toda revitalizada, com a construção de meio-fio e sarjeta e a via foi totalmente pavimentada.

Nesta semana, as equipes da Prefeitura de Manaus fazem a manutenção para evitar novas erosões, um trabalho com os moradores, principalmente para evitar acúmulo de lixo no local.

*Com informações da assessoria

