Prefeitura recupera rede de drenagem no Morro da Liberdade

As equipes trabalham na recuperação de uma rede de drenagem profunda com aproximadamente 80 metros de extensão | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza mais uma obra no bairro Morro da Liberdade, zona Sul da cidade.

Na manhã desta terça-feira, 5/10, as equipes trabalham na recuperação de uma rede de drenagem profunda com aproximadamente 80 metros de extensão, na rua Dr. Farias de Souza.

A antiga rede estava danificada com parte da tubulação quebrada e não comportava o volume de água que passava pelo local, provocando o afundamento da via.

De acordo com o engenheiro Railton Monteiro, responsável pelo distrito de obras da zona Sul, uma cratera abriu no meio da rua por conta do rompimento da tubulação.

“Ao detectarmos o problema, iniciamos a recuperação em caráter emergencial, substituindo os tubos subterrâneos danificados por nova tubulação em concreto, uma vez que a antiga rede estava comprometida pela ação do tempo, provocando uma erosão, causando o afundamento da via. Estamos realizando um trabalho minucioso, com uma tecnologia moderna que resolverá definitivamente o problema da área e terá a garantia da durabilidade do bem maior no serviço executado", explicou Railton.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mais de 12 quilômetros de drenagem são realizadas em ruas de Manaus

Rede de drenagem profunda é implantada no Viver Melhor 4