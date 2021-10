Veja mudanças nas intermediações da Avenida Torquato Tapajós

Trajeto dos veículos particulares e ônibus será alterado | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus vai interditar a alça superior do viaduto Lydia da Eira Corrêa, na confluência da estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques, nos próximos dois finais de semana, para realizar manutenção na estrutura.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) a interdição começará neste sábado (9), das 14h até as 5h de segunda (11) e afetará a alça superior do viaduto mais próximo à avenida José Henrique Bentes Rodrigues.

A segunda interdição ocorrerá entre 14h do dia 16 (sábado), até as 5h do dia 18 (segunda-feira) e afetará o trecho da alça superior do viaduto mais próxima à Estrada do Tarumã.

Trânsito desviado

Para realizar as obras, a prefeitura vai desviar o tráfego de veículos nas imediações e os trajetos de linhas de ônibus que atendem o local também serão alterados.

Agentes de trânsito e sinalização vão orientar os motoristas sobre as alterações de trajeto, tanto no sentido centro-bairro quanto no bairro centro.





Linhas de ônibus



A interdição deste final de semana também afetará linhas do transporte coletivo. As linhas 011, A055, 324, 326 e 444 que, normalmente, trafegam pelo viaduto, terão que, também, seguir pela avenida Torquato Tapajós até fazer o retorno em frente à empresa Norte Tech e seguir seus itinerários habituais.

Na segunda etapa das obras, nos dias 16 e 17, as linhas de ônibus não serão afetadas.

Principais mudanças:

